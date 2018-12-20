 Державну податкову службу України очолив Олексій Любченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2020

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Новини

Державну податкову службу України очолив Олексій Любченко

Головою Державної податкової служби України на період карантину призначено Олексія Любченка.

Будівля уряду України

Будівля уряду України

Кабінет Міністрів України призначив головою Державної податкової служби України Олексія Любченка, повідомив у середу, 29 квітня, міністр фінансів України Сергій Марченко.

За словами Марченка, новопризначений голова Державної податкової служби підпише контракт тільки на період карантину, передає агентство "Інтерфакс-Україна". "Керівником Державної податкової служби призначено Олексія Любченка. Я відразу зазначу: призначення відбувається шляхом укладення контракту на період карантину", - сказав Марченко. Після карантину, за його словами, буде можливість повернутися до конкурсу. 

Водночас міністр повідомив, що через десять днів Любченко має представити стратегічний план своєї роботи. "Податкова звітуватиме щомісяця про виконання своєї роботи. Основний критерій - забезпечення доходної частини бюджету. Але це не має відбуватися за рахунок тиску на бізнес", - зазначив Марченко.

За даними агентства "Українські новини", з 2009 до 2011 року Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України, а з 2011 до 2012 року був директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби. З 2014 до 2015 року обіймав посаду радника голови Державної фіскальної служби.

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