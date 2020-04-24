В Україні терміново шукають кандидата на голову Державної податкової служби

Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на вакантну посаду голови Державної податкової служби (ДПС). Як повідомляється на урядовому порталі вакансій, документи від кандидатів прийматимуться до понеділка, 27 квітня, включно. Саму вакансію оголошено 25 квітня. Також оголошено конкурс на вакантну посаду заступника голови ДПС.

Водночас на порталі не розміщено оголошення про конкурс на посаду голови Державної митної служби України, яка теж є вакантною.

Як повідомлялося, уряд України 24 квітня звільнив з посади голови ДПС Сергія Верланова. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДПС було призначено заступника голови ДПС Михайла Титарчука. Крім того, у той же день з посади голови Державної митної служби був звільнений Максим Нефьодов.

22 квітня Кабмін затвердив Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Згідно з новим порядком для призначення на посаду проводиться лише співбесіда, у тому числі дистанційно в режимі відеоконференції.

