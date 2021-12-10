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Державний переворот

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "державний переворот".

Державний переворот - повалення насильницьким шляхом державної влади, обраної демократичним шляхом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський про спробу держперевороту: Продовжуємо слідкувати

Зеленський про "спробу держперевороту": Продовжуємо слідкувати 10.12.2021

За словами Володимира Зеленського, ті, хто готував в Україні спробу держперевороту, "отримали сигнали і трішечки змінили плани". Президент каже, що "продовжує слідкувати" за цією ситуацією.
Підготовка до захоплення державної влади: СБУ почала розслідування

Підготовка до захоплення державної влади: СБУ почала розслідування 29.11.2021

СБУ розслідує можливе захоплення державної влади громадянами України та РФ. Однак у СБУ не повідомили, чи стосується це заяви Володимира Зеленського про ймовірний держпереворот, який нібито має відбутися 1-2 грудня.
Україна серйозно ставиться до даних про переворот - Дмитро Кулеба

Україна серйозно ставиться до даних про переворот - Дмитро Кулеба 29.11.2021

За словами глави МЗС України, правоохоронні органи вивчають інформацію про ймовірну підготовку держперевороту в Україні. Проте очільник МЗС не навів доказів чи інформації щодо того, що саме свідчить про таку підготовку.

Суцільна брехня: Ахметов відповів на заяву Зеленського про переворот

"Суцільна брехня": Ахметов відповів на заяву Зеленського про переворот 26.11.2021

Рінат Ахметов заявив, що його обурює поширення президентом Володимиром Зеленським інформації про його нібито причетність до підготовки спроби державного перевороту в Україні за участі Росії.
Зеленський: В Україні готують спробу державного перевороту за участю Ахметова

Зеленський: В Україні готують спробу державного перевороту за участю Ахметова 26.11.2021

Президент Володимир Зеленський каже, що володіє інформацією про ймовірну підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. За його словами, представники Росії та України обговорюють участь Ріната Ахметова в цьому.
У Білорусі висунули обвинувачення затриманим у справі про держпереворот

У Білорусі висунули обвинувачення затриманим у справі про "держпереворот" 22.04.2021

Чотирьом затриманим у справі про "підготовку замаху на Лукашенка" і "військовий переворот" в Білорусі висунули обвинувачення у змові з метою захоплення влади.
Військові Судану обіцяють не триматися за владу і не екстрадувати поваленого президента

Військові Судану обіцяють не триматися за владу і не екстрадувати поваленого президента 12.04.2019

Силовики Судану, які усунули від влади багаторічного президента Омара аль-Башира, обіцяють, що в країні буде цивільний уряд.
Військові в Судані перебрали на себе владу й заарештували президента

Військові в Судані перебрали на себе владу й заарештували президента 11.04.2019

Міністр оборони Судану заявив, що військові перебирають на себе владу в країні, а президент, який керував країною 30 років, відсторонений і заарештований.

Військовий режим у Таїланді планує провести вибори в лютому

Військовий режим у Таїланді планує провести вибори в лютому 11.12.2018

Військова хунта Таїланду скасувала заборону на проведення передвиборної кампанії і оголосила про імовірну дату загальнонаціональних виборів у 2019 році.
Влада Туреччини видала ордери на арешт десятків журналістів

Влада Туреччини видала ордери на арешт десятків журналістів 10.08.2017

Під час чергових рейдів у Стамбулі турецька поліція провела арешти серед представників ЗМІ. Повідомляється про 35 ордерів на арешт.
Наступне засідання суду в справі про держзраду Януковича відбудеться 12 липня

Наступне засідання суду в справі про держзраду Януковича відбудеться 12 липня 06.07.2017

Суд продовжить розгляд справи про державну зраду колишнього президента України, незважаючи на те, що Віктор Янукович відкликав своїх адвокатів. Суд має визначитися з наданням йому державного адвоката.
Проросійським опозиціонерам у Чорногорії висунули обвинувачення в організації путчу

Проросійським опозиціонерам у Чорногорії висунули обвинувачення в організації путчу 13.04.2017

Окрім керівника проросійського "Демократичного фронту" та його союзника, обвинувачення висунули ще дванадцятьом імовірним співучасникам. Їм закидають огранізацію путчу, аби завадити вступу в НАТО.
СБУ відреагувала на візит Савченко у Донецьк і можливі антидержавні дії

СБУ відреагувала на візит Савченко у Донецьк і можливі антидержавні дії 24.02.2017

Служба безпеки України вважає візит народної депутатки Надії Савченко до Донецька без попередження спецслужби нелогічним. Контррозвідка тим часом вивчає заяви щодо можливого підбурення до держперевороту.

Три запитання, три відповіді: про рішення московського суду щодо "державного перевороту" в Україні (28.12.2016) 28.12.2016

Рішення Дорогомилівського суду Москви щодо визнання зміни влади в Україні у 2014 році державним переворотом є пропагандистським і не має юридичних підстав. Так вважає адвокат Марк Фейгін.

Офіцери НАТО з Туреччини перетворилися на шукачів притулку

Офіцери НАТО з Туреччини перетворилися на шукачів притулку 08.12.2016

Влада Туреччини звинувачує власних військових, які служать у структурах НАТО, у причетності до спроби путчу і вимагає повернення турецьких офіцерів на батьківщину. Що тепер чекає на звільнених військових?
Коментар: НАТО зраджує свої принципи

Коментар: НАТО зраджує свої принципи 07.12.2016

Режим Ердогана жорстко переслідує імовірних змовників не лише в Туреччині, але й в інших країнах Північноатлантичного альянсу. НАТО не може таке допускати, вважає Макс Гофманн.
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