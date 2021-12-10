Державний переворот

Україна серйозно ставиться до даних про переворот - Дмитро Кулеба

За словами глави МЗС України, правоохоронні органи вивчають інформацію про ймовірну підготовку держперевороту в Україні. Проте очільник МЗС не навів доказів чи інформації щодо того, що саме свідчить про таку підготовку.