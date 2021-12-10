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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "державний переворот".
Державний переворот - повалення насильницьким шляхом державної влади, обраної демократичним шляхом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент Володимир Зеленський каже, що володіє інформацією про ймовірну підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. За його словами, представники Росії та України обговорюють участь Ріната Ахметова в цьому.
Рішення Дорогомилівського суду Москви щодо визнання зміни влади в Україні у 2014 році державним переворотом є пропагандистським і не має юридичних підстав. Так вважає адвокат Марк Фейгін.