У Мюнхені розпочався третій у ФРН суд над "рейхсбюргерами"

Групу "рейхсбюргерів" на чолі з принцом Генріхом XIII із дворянського роду Ройсів обвинувачують у підготовці захоплення влади у ФРН.

У Мюнхені у вівторок, 18 червня, розпочався третій судовий процес щодо вісьмох членів правоекстремістського угруповання "рейхсбюргерів", яке планувало повалити уряд Німеччини.

Підсудним інкримінують членство в терористичній організації або її підтримку, а також підготовку державного перевороту у ФРН. Деякі з них, як стверджується, входили до так званої "ради" угруповання, подібної до тіньового кабміну. Інші мали стати безпосередніми учасниками силового захоплення Бундестагу. Усім підсудним загрожують тривалі тюремні строки, процес триватиме до кінця січня 2025 року.

Крім Мюнхена, справа "рейхсбюргерів" розглядається у Франкфурті-на-Майні та Штутгарті. Процеси було вирішено розділити через велику кількість обвинувачених, які проходять у справі.

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План захоплення влади у ФРН "рейхсбюргерами"

За версією обвинувачення, підсудні мали намір напасти на Бундестаг та взяти у заручники депутатів та міністрів. Основними мішенями "рейхсбюргерів" були канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). У рамках підготовки до силового захоплення влада підсудні, як стверджує прокуратура, вправлялася у стрільбі та обстежували приміщення Бундестагу.

Планам "рейхсбюргерів" завадили правоохоронці. У результаті масштабної поліцейської операції в грудні 2022 року були затримані 26 осіб, також принц Генріха XIII з дворянського роду Ройсів (Reuß) - 72-річний агент з продажу нерухомості з Франкфурта-на-Майні, який вважається головою угруповання. Після держперевороту саме він мав стати главою держави, вважає обвинувачення.

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Хто такі "рейхсбюргери"

За оцінками німецьких спецслужб, у Німеччині налічується приблизно 20 тисяч "рейхсбюргерів", майже 2300 з них схильні до насильства. Їх поєднує неприйняття демократії, монархічні, ксенофобські та антисемітські погляди. "Рейхсбюргери" не визнають повоєнний порядок та легітимність ФРН, вважаючи себе громадянами "німецького рейху".

Коментуючи суди над "рейхсбюргерами", міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила: "Те, що найбільша на даний момент терористична мережа "рейхсбюргерів" постала перед судом і повинна буде нести відповідальність за плани військового перевороту, безперечно свідчить про силу нашої правової держави".