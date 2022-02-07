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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "державний борг України".
Державний борг України - загальна сума заборгованості української держави. Бюджетний кодекс України містить визначення державного боргу. Згідно з цим визначенням, під державним боргом розуміють загальну суму боргових забов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення.
Петро Порошенко заявив, що "стан економіки вже в принципі дозволяє відмовитися від кредитів міжнародних фінансових організацій". DW поцікавилась у українських та міжнародних економістів, чи це дійсно так.