На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "державний борг України".

Державний борг України - загальна сума заборгованості української держави. Бюджетний кодекс України містить визначення державного боргу. Згідно з цим визначенням, під державним боргом розуміють загальну суму боргових забов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення.