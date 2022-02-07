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Державний борг України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "державний борг України".

Державний борг України - загальна сума заборгованості української держави. Бюджетний кодекс України містить визначення державного боргу. Згідно з цим визначенням, під державним боргом розуміють загальну суму боргових забов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення.

Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені

Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені 07.02.2022

Золотовалютні резерви України у січні скоротились на понад п'ять відсотків та становлять тепер 29,3 мільярда доларів. Скорочення відбулось через попит на валюту на тлі геополітичного напруження, повідомив НБУ.
Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство

Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство 01.12.2021

Під час щорічного послання президента України до Верховної Ради Володимир Зеленський повідомив, що вносить законопроєкти про множинне громадянство і економічний паспорт українця.
ВР схвалила Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

ВР схвалила Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки 15.07.2021

Ухвалена декларація передбачає поступове скорочення дефіциту держбюджету з 5,5 відсотка у 2021 році до 2,7 відсотка у 2024-му.
До кінця року Україна має виплатити 3,3 мільярда доларів держборгу

До кінця року Україна має виплатити 3,3 мільярда доларів держборгу 08.10.2019

Загальна сума, яку Україна має виплатити за державним боргом до кінця 2019 року, складає близько 3,3 мільярда доларів.
Державний борг: скільки винна Україна? (відео)

Державний борг: скільки винна Україна? (відео) 02.10.2019

Чи може Україна вижити без кредитів, навіщо потрібні запозичення, і хто є найбільшим боржником у світі - у сюжеті DW.

Державний борг: скільки винна Україна і хто найбільший боржник у світі? (02.10.2019) 02.10.2019

Чи може Україна вижити без кредитів, навіщо потрібні запозичення, і хто є найбільшим боржником у світі - у сюжеті DW.
Місія МВФ домовляється в Києві про нову кредитну програму

Місія МВФ домовляється в Києві про нову кредитну програму 11.09.2019

Представники МВФ хочуть переконатися на місці, чи можуть вони рекомендувати раді директорів Фонду розпочати нову кредитну програму з Україною. Місія МВФ перебуватиме в Україні до 24 вересня.
Зеленський назвав співпрацю України з МВФ своїм пріоритетом

Зеленський назвав співпрацю України з МВФ своїм пріоритетом 02.07.2019

Під час зустрічі в Канаді з першим заступником директора-розпорядника МВФ президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська влада хоче і надалі співпрацювати з фондом.
Зеленський прояснив свою позицію щодо можливого дефолту та Приватбанку

Зеленський прояснив свою позицію щодо можливого дефолту та "Приватбанку" 04.06.2019

Чутки про дефолт в Україні не відповідають офіційній позиції президента, наголосив Володимир Зеленський. Він також запевнив, що захищатиме лише інтереси держави у ситуації навколо націоналізації "Приватбанку".
Очима карикатуриста: Пропозиція дефолту, або Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський?

Очима карикатуриста: Пропозиція дефолту, або Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський? 27.05.2019

Олігарх Ігор Коломойський запропонував Володимиру Зеленському оголосити дефолт України. Карикатурист Сергій Йолкін - про сумнівну ідею, яка не додасть поваги ані до країни, ані до президента.
Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР

Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР 08.05.2019

У ЄБРР погіршили прогноз зростання українського ВВП для 2019 року, пояснивши це "політичною невизначеністю".
МВФ прогнозує номінальний ВВП України 134,9 мільярда доларів

МВФ прогнозує номінальний ВВП України 134,9 мільярда доларів 11.04.2019

У 2019 році МВФ виходить з курсу 28,68 гривні за долар, але прогнозує подальшу девальвацію.
Сукупний держборг України зріс до понад 78 мільярдів доларів

Сукупний держборг України зріс до понад 78 мільярдів доларів 25.01.2019

Минулого року загальний державний борг України виріс на понад два відсотка та перевищив 78 мільярдів доларів. Цього року держава має повернути інвесторам 14 мільярдів доларів.

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік 23.11.2018

За внесений урядом законопроект проголосувало 240 народних депутатів. Ухвалений головний фінансовий документ країни передбачає дефіцит у межах 2,3 відсотка від ВВП України.

Фактчек DW: Популізм чи правда Порошенка: Україна може відмовитись від кредитів? (15.11.2018) 16.11.2018

Петро Порошенко заявив, що "стан економіки вже в принципі дозволяє відмовитися від кредитів міжнародних фінансових організацій". DW поцікавилась у українських та міжнародних економістів, чи це дійсно так.
Чи може Україна відмовитися від кредитів? (відео)

Чи може Україна відмовитися від кредитів? (відео) 15.11.2018

Петро Порошенко заявив, що стан економіки вже дозволяє відмовитися від кредитів міжнародних фінансових організацій. DW поцікавилася в економістів, чи це дійсно так.
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