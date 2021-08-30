Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Державна фіскальна служба України (ДФС)
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державна фіскальна служба України".
Більшість "чорних" автозаправок в Україні за останні два роки демонтували або змусили легалізуватись. Утім, багато АЗС і досі економлять на безпеці або ухиляються від податків. Збитки для бюджету оцінюються мільярдами.
Митниця.Прозорро - мета одного з найнаполегливіших українських реформаторів Максима Нефьодова, який очолить Державну митну службу України. В ексклюзивному інтерв'ю DW він розповів про люстрацію на митницях, мотивацію, боротьбу з корупцією та чому не боїться контрабандистів.