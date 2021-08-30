Державна фіскальна служба України (ДФС)

Це як самогубство: Максим Нефьодов про нову роботу головою ДМС (28.06.2019)

Митниця.Прозорро - мета одного з найнаполегливіших українських реформаторів Максима Нефьодова, який очолить Державну митну службу України. В ексклюзивному інтерв'ю DW він розповів про люстрацію на митницях, мотивацію, боротьбу з корупцією та чому не боїться контрабандистів.