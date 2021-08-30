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Державна фіскальна служба України (ДФС)

Державна фіскальна служба України (ДФС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державна фіскальна служба України".

Пільгове розмитнення євроблях: бюджет отримав понад 1 мільярд гривень

Пільгове розмитнення "євроблях": бюджет отримав понад 1 мільярд гривень 30.08.2021

Держбюджет України за 2,5 місяці отримав понад 1 мільярд гривень від оформлення 28 тисяч авто на єврономерах, повідомили в митниці.
ДФС провела обшуки у ще трьох комунальних підприємствах Києва

ДФС провела обшуки у ще трьох комунальних підприємствах Києва 14.05.2021

Обшуки комунальних підприємств Державна фіскальна служба здійснила у рамках розслідування справ про привласнення бюджетних коштів і ухилення від сплати податків.

Тіньовий ринок палива в Україні: небезпека для людей та мільярдні збитки (12.05.2021) 12.05.2021

Більшість "чорних" автозаправок в Україні за останні два роки демонтували або змусили легалізуватись. Утім, багато АЗС і досі економлять на безпеці або ухиляються від податків. Збитки для бюджету оцінюються мільярдами.

Насіров виграв черговий суд, але від посади голови ДФС відмовився

Насіров виграв черговий суд, але від посади голови ДФС відмовився 24.02.2020

Суд підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС, але поновлюватися на посаді він відмовився.
Верховний суд України скасував усі рішення на користь Насірова

Верховний суд України скасував усі рішення на користь Насірова 27.09.2019

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував усі рішення попередніх судів на користь ексголови ДФС Романа Насірова. Далі кримінальну справу проти нього розглядатимуть в антикорупційному суді.
В Україні набули чинності штрафи за нерозмитнені євробляхи

В Україні набули чинності штрафи за нерозмитнені "євробляхи" 22.08.2019

З 22 серпня в Україні стали чинними штрафи за нерозмитнені автівки з іноземною реєстрацією. Володимир Зеленський обіцяв знову відтермінувати штрафи.
Державне бюро розслідувань проводить обшуки на митниці та постах ДФС

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на митниці та постах ДФС 12.08.2019

Слідчі ДБР підозрюють, що співробітники ДФС у Волинській області занижували митну вартість автомобілів, які імпортували в Україну. Схема завдала державі збитків на 190 мільйонів гривень.
Нефьодов про митницю, корупцію і контрабанду (відео)

Нефьодов про митницю, корупцію і контрабанду (відео) 28.06.2019

Митниця.Прозорро - мета одного з найнаполегливіших українських реформаторів Максима Нефьодова. Він очолить Державну митну службу України. В ексклюзивному інтерв'ю DW він розповів про люстрацію та боротьбу з корупцією.

Нефьодов: Із нинішньою зарплатою митника важко протистояти спокусам

Нефьодов: Із нинішньою зарплатою митника важко протистояти спокусам 28.06.2019

Майбутній керівник нової української митниці Максим Нефьодов розповів у інтерв'ю DW про те, які зміни очікують на Державну митну службу.

Це як самогубство: Максим Нефьодов про нову роботу головою ДМС (28.06.2019) 28.06.2019

Митниця.Прозорро - мета одного з найнаполегливіших українських реформаторів Максима Нефьодова, який очолить Державну митну службу України. В ексклюзивному інтерв'ю DW він розповів про люстрацію на митницях, мотивацію, боротьбу з корупцією та чому не боїться контрабандистів.

Максим Нефьодов виграв конкурс на голову митниці

Максим Нефьодов виграв конкурс на голову митниці 26.06.2019

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови Державної митної служби.
Хто не встиг? В Україні завершився пільговий період розмитнення євроблях

Хто не встиг? В Україні завершився пільговий період розмитнення "євроблях" 23.02.2019

Українська влада не продовжила пільговий період на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Що це означає для власників "євроблях", які не встигли зареєструвати свої авто в Україні?
Українці розмитнили трохи більше 195 тисяч євроблях

Українці розмитнили трохи більше 195 тисяч "євроблях" 20.02.2019

Пільговий період для розмитнення "євроблях" завершується 22 лютого, нагадують в українському мінфіні.
Встигнути розмитнити: євробляхарі в Україні змінюють тактику

Встигнути розмитнити: "євробляхарі" в Україні змінюють тактику 11.02.2019

За два тижні перед закінченням пільгового розмитнення, на митних постах України утворились черги. Власники авто на іноземних номерах поспішають розмитнитись. Митники переходять на цілодобовий режим.
Насіров не зареєстрований кандидатом у президенти України

Насіров не зареєстрований кандидатом у президенти України 19.01.2019

З повідомлень Центральної виборчої комісії України випливає, що Роман Насіров поки не зареєстрований кандидатом у президенти. В Україні чиновника підозрюють у розкраданні понад двох мільярдів гривень.
За місяць населення оформило на митниці 11 тисяч євроблях - ДФС

За місяць населення оформило на митниці 11 тисяч "євроблях" - ДФС 27.12.2018

Упродовж останнього місяця власники автомобілів з іноземною реєстрацією оформили на митниці 11 тисяч таких транспортних засобів, повідомили в Державній фіскальній службі України.
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