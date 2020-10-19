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Державна податкова служба (ДПС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державна податкова служба".

Державна податкова служба України (ДПС) розпочала свою роботу наприкінці вересня 2019 року. ДПС постала після розділення Державної фіскальної служби на податкову та митну служби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Глава ДПС: За три роки з України вивели 22 мільярди доларів

Глава ДПС: За три роки з України вивели 22 мільярди доларів 19.10.2020

"Шановані люди" вивели з України за три роки понад 22 мільярди доларів. Зокрема, 5 мільярдів - на Кіпр та 4 мільярди - до Великобританії, розповів голова податкової служби Олексій Любченко.

Рік президентства Зеленського: які зміни відчули українці? (19.05.2020) 19.05.2020

Попри низку політичних скандалів та відсутність вагомих успіхів у врегулюванні конфлікту на Донбасі, більшість українців усе ще довіряє Володимиру Зеленському. DW запитала на вулицях Києва, чого саме вдалося добитися за рік президенту України.

Після звільнення Нефьодова і Верланова: Бізнес боїться ручного управління

Після звільнення Нефьодова і Верланова: "Бізнес боїться ручного управління" 30.04.2020

Звільнення реформаторів з посад голів митної і податкової служб викликає тривогу в бізнесу. Про перетворення у цих сферах - в інтерв'ю DW із заступницею виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації.
Державну податкову службу України очолив Олексій Любченко

Державну податкову службу України очолив Олексій Любченко 29.04.2020

Головою Державної податкової служби України на період карантину призначено Олексія Любченка.
Нове керівництво податкової та митниці: бізнес вимагає прозорості від Києва

Нове керівництво податкової та митниці: бізнес вимагає прозорості від Києва 29.04.2020

Раптова зміна керівництва Державної митної служби і Державної податкової служби спантеличила бізнес і міжнародних партнерів України. Владу в Києві закликають до прозорого відбору нового керівництва і продовження реформ.
Уряд України призначить глав митниці і податкової за спрощеною процедурою

Уряд України призначить глав митниці і податкової за спрощеною процедурою 27.04.2020

Кабінет Міністрів України призначить нових голів податкової і митної служб за спрощеною процедурою. Також міністр фінансів Сергій Марченко вбачає підстави для розслідування діяльності звільнених керівників цих служб.
В Україні терміново шукають кандидата на голову Державної податкової служби

В Україні терміново шукають кандидата на голову Державної податкової служби 26.04.2020

Уряд України оголосив конкурс на вакантну посаду голови Державної податкової служби. Документи приймають до 27 квітня. Крім того, днями Кабмін змінив порядок призначення на посади держслужби на період карантину.
Кабмін звільнив голів митної і податкової служб Нефьодова і Верланова

Кабмін звільнив голів митної і податкової служб Нефьодова і Верланова 24.04.2020

Своє звільнення рішенням Кабміну підтвердив Максим Нефьодов, також були звільнені усі його заступники.

Нові правила для ФОПів в Україні: що треба знати підприємцям

Нові правила для ФОПів в Україні: що треба знати підприємцям 23.10.2019

В Україні запровадили нові правила роботи з розрахунковим обладнанням (РРО) та механізм "кешбеку", що направлені на детінізацію економіки. До чого варто готуватися малому та середньому бізнесу - у матеріалі DW.