Державна податкова служба (ДПС)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державна податкова служба".
Державна податкова служба України (ДПС) розпочала свою роботу наприкінці вересня 2019 року. ДПС постала після розділення Державної фіскальної служби на податкову та митну служби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри низку політичних скандалів та відсутність вагомих успіхів у врегулюванні конфлікту на Донбасі, більшість українців усе ще довіряє Володимиру Зеленському. DW запитала на вулицях Києва, чого саме вдалося добитися за рік президенту України.
Раптова зміна керівництва Державної митної служби і Державної податкової служби спантеличила бізнес і міжнародних партнерів України. Владу в Києві закликають до прозорого відбору нового керівництва і продовження реформ.
Кабінет Міністрів України призначить нових голів податкової і митної служб за спрощеною процедурою. Також міністр фінансів Сергій Марченко вбачає підстави для розслідування діяльності звільнених керівників цих служб.