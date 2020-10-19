Державна податкова служба (ДПС)

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Державна податкова служба України (ДПС) розпочала свою роботу наприкінці вересня 2019 року. ДПС постала після розділення Державної фіскальної служби на податкову та митну служби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.