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Державна міграційна служба України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державна міграційна служба України".

Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

370 евакуйованих в Україну афганців попросили статус біженця - ДМС

370 евакуйованих в Україну афганців попросили статус біженця - ДМС 31.08.2021

370 евакуйованих в Україну громадян Афганістану звернулися до міграційної служби, щоб отримати статус біженця або для надання додаткового захисту.
ДБР розслідує причетність МВС і ДМС до витоку персональних даних українців

ДБР розслідує причетність МВС і ДМС до витоку персональних даних українців 13.05.2020

Слідчі ДБР з'ясовують обставини оприлюднення персональних даних мільйонів українців на анонімному Телеграм-каналі. За попередніми даними, до витоку можуть бути причетні посадовці МВС і міграційної служби.
Запобігання коронавірусу: на кордонах України мірятимуть температуру пасажирів

Запобігання коронавірусу: на кордонах України мірятимуть температуру пасажирів 25.02.2020

На всіх пунктах перетину українського кордону перевірятимуть температуру тіла пасажирів, які приїхали із країн, де вже є інфіковані коронавірусом. Поки жодного випадку зараження коронавірусом в Україні не зафіксовано.
В Україні хочуть змінити правила отримання громадянства

В Україні хочуть змінити правила отримання громадянства 16.12.2019

В Україні хочуть скасувати вимогу про вихід з іншого громадянства для отримання українського. Водночас конституційна норма про "єдине громадянство" в Україні збережеться, заявив глава Міграційної служби Максим Соколюк.
Саудівська Аравія вперше почне видавати туристичні візи - й українцям теж

Саудівська Аравія вперше почне видавати туристичні візи - й українцям теж 27.09.2019

Саудівська Аравія відкривається для туристів та починає видавати туристичні візи. Українці теж входять до переліку країн, громадяни яких зможуть їх отримати, повідомив глава міграційної служби Максим Соколюк.
Громадянство в Україні: депутатам - подвійне, олігархам - потрійне

Громадянство в Україні: депутатам - подвійне, олігархам - потрійне 21.03.2019

Подвійне громадянство в Україні поза законом. Це однак, схоже, не стосується заможних українців, які купують собі іноземні паспорти за гроші.
У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську біометрику

У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику" 21.03.2019

Українські біометричні паспорти для виїзду за кордон мешканці окупованого Криму отримують з 2015 року.

Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію

Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію 26.10.2018

Міграційна служба України та міністерство внутрішніх справ Білорусі зробили крок щодо запобігання незаконній міграції, підписавши угоду про реадмісію.
Новинський заявляє про наявне підтвердження законності надання йому громадянства

Новинський заявляє про наявне підтвердження законності надання йому громадянства 04.08.2018

Депутат Ради Вадим Новинський заявив, що міграційна служба вже перевіряла законність надання йому українського громадянства. Заява прозвучала у відповідь на запит Генпрокуратури України до ДМС.
ГПУ перевіряє, чи законно Янукович надав громадянство Новинському

ГПУ перевіряє, чи законно Янукович надав громадянство Новинському 03.08.2018

Генеральна прокуратура України має "обґрунтовані сумніви" щодо деяких документів у матеріалах справи про прийняття до громадянства Вадима Новинського.
Суд призначив експертизу заяви Саакашвілі на отримання громадянства України

Суд призначив експертизу заяви Саакашвілі на отримання громадянства України 11.05.2018

Верховний Суд призначив почеркознавчу експертизу заяви Міхеіла Саакашвілі на прийняття до українського громадянства. Захист політика наполягає на залученні до експертизи іноземних фахівців.
Суд остаточно відмовив Саакашвілі в наданні статусу біженця

Суд остаточно відмовив Саакашвілі в наданні статусу біженця 03.04.2018

Екс-президент Грузії і колишній губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі не матиме в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Рішення ухвалене Верховним судом та не підлягає подальшому оскарженню.
Суд відмовив Саакашвілі в наданні статусу біженця

Суд відмовив Саакашвілі в наданні статусу біженця 05.02.2018

Міхеіл Саакашвілі не матиме в Україні статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту. Ухвалене Київським апеляційним адміністративним судом рішення сам політик вважає політичним.
Суд відклав засідання щодо апеляції Саакашвілі

Суд відклав засідання щодо апеляції Саакашвілі 22.01.2018

Київський апеляційний адміністративний суд відклав розгляд апеляції Міхеіла Саакашвілі щодо відмови у наданні йому політичного притулку.
САП заявила про причетність СБУ до корупційних схем з паспортами

САП заявила про причетність СБУ до корупційних схем з паспортами 11.01.2018

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що спецслужба протидіє боротьбі з незаконними схемами. Ідеться, зокрема, про махінації з паспортами.
Суд визнав законною відмову Саакашвілі у притулку в Україні

Суд визнав законною відмову Саакашвілі у притулку в Україні 03.01.2018

Адвокат Міхеіла Саакашвілі обіцяє подати апеляцію і каже, що до її розгляду політика не можуть екстрадувати.
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