Депутатський мандат за гроші: в Австрії це можливо

10 мільйонів євро за депутатський мандат - готівкою, у двох валізах. Це виглядає немов сюжет гостросюжетного голлівудського трилера. Однак депутат Національної Ради Петер Пільц переконаний, що це є політичними реаліями Австрії. На прес-конференції у понеділок, 16 вересня у Відні політик оприлюднив зміст судових документів, в яких лунають звинувачення на адресу Австрійської партії свободи (АПС) щодо буцімто продажу українським бізнесменам місця у парламенті для їхнього ставленика. Йдеться про депутатський мандат Томаса Шелленбахера, який у минулому скликанні австрійського парламенту був співголовою групи зв'язків з Україною.

Петер Пільц - відомий в Австрії викривач корупції і критик законів, які роблять цю країну зручним місцем для відмивання грошей, зокрема, олігархами з країн Східної Європи

За словами Пільца, він має у своєму розпорядженні свідчення під присягою двох наближених до керівництва АПС осіб, які стверджують, що особисто були учасниками змови щодо продажу мандату українським бізнесменам.

Дивовижний мандат для Томаса Шелленбахера

Політична кар’єра Томаса Шелленбахера - більш ніж дивна. Власник інженерного бюро з провінційного містечка Санкт Леонгард ам Форст незадовго до парламентських виборів восени 2013 року перереєстрував місце проживання у Відні. Після цього нікому у столиці невідомий як політичний діяч Шелленбахер опинився на дев’ятій позиції у віденському списку кандидатів Австрійської партії свободи до Національної Ради.

На виборах це місце виявилося непрохідним - інженер так і не потрапив би до парламенту, якби не сталося справжнє диво: троє столичних партійців АПС один за одним відмовилися від мандату і його отримав приїжджий інженер Шелленбахер. У парламенті цей політик виступив з трибуни лише кілька разів. Про те, що він взагалі був депутатом ніхто би і не згадав, якби роками пізніше Петер Пільц не оприлюднив віднайдені ним у судових архівах звинувачення на його адресу.

Недоведена валіза готівки і реальні грошові потоки

Свідчення учасників подій Петеру Пільцу вдалося отримати з матеріалів судової справи: Ернст Н. з 2016 року позивається до функціонерів Австрійської партії свободи, бо йому, мовляв, винні два мільйони євро "за посередництво".

Томас Шелленбахер у політиці нічим не запам'ятався. Крім сумнівних зв´язків з українськими грошима

Під присягою у суді Ернст Н. заявив, що саме він звів підприємця Шелленбахера з впливовими функціонерами АПС. Позивач запевняє, що був учасником зустрічей, на яких було домовлено, що в обмін на прохідне місце у списку партії для Шелленбахера українські бізнесмени, що стоять за ним, нададуть 10 мільйонів євро: чотири мільйони євро буцімто для партійної каси АПС, ще по два, мовляв, одному з чільних представників Австрійської партії свободи і, власне, самому Ернсту Н. як посереднику. Зрештою, заявляє позивач, гроші таки і були заплачені українцями, але він свою частку не отримав.

Адвокати Томаса Шелленбахера та функціонерів АПС, як констатує з посиланням на судові документи видання Profil, рішуче спростовують слова Ернста Н. і заперечують отримання "українських мільйонів". У першій інстанції "посередник" програв за браком доказів, нині триває розгляд апеляції.

Що за "українські бізнесмени"?

На прес-конференції Петер Пільц не назвав імен українських бізнесменів, про яких йдеться у судових документах. Депутат також наголошує, що до рішення суду діє презумпція невинуватості. Натомість імена українців, про яких йдеться, названі у позові Ернста Н., копію якого надав DW Петер Пільц. Крім того, у розпорядженні редакції є копія свідчень під присягою ще одного австрійця - Фелікса В., - який заявляє, що був свідком низки зустрічей, на яких йшлося про 10 мільйонів від українців.

Мільйони за мандат Шелленбахера, згідно з позовом Ернста Н., надали Ігор Коломойський , а також нинішній депутат Верховної Ради Ігор Палиця і син тогочасного міністра юстиції України Максим Лавринович. Ці прізвища з посиланням на позов Ернста Н. наводить і віденське видання Profil.

Прямих доказів участі українців у змові щодо фінансування АПС немає - лише позов і заява під присягою. Однак незалежно від того, чи існували "валізи з грошима": і Палиця, і Лавринович, як з’ясувала DW, вочевидь, мали в Австрії спільні з Коломойським і Шелленбахером бізнес-інтереси.

Давні українські зв’язки Шелленбахера

Томас Шелленбахер та Ігор Коломойський можуть бути знайомими ще з 2012 року, коли фірма австрійця IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH будувала водоочисну станцію у Буковелі - найбільшому гірськолижному курорті країни, співвласником якого є Ігор Коломойський. Того ж року IBS виступила і формальним покупцем готелю "Панганс" у Земмерінгу, за який заплатила п'ять мільйонів євро. При тому що річний оборот IBS на той момент не перевищував мільйона євро. Походження грошей привернуло увагу правоохоронців. Антикорупційна прокуратура відкрила провадження за підозрою у відмиванні коштів, однак 2018 року справу закрили: з України не було отримано інформації, яка свідчила би про можливе незаконне походження грошей.

Виконавчим директором і співвласником фірми, яка купила готель разом із Шелленбахером, до 2015 року був Ігор Палиця - бізнес-партнер і близький соратник Коломойського по партії "Укроп". Своєю чергою, Палицю і Шелленбахера, вочевидь, пов’язує більше, ніж просто бізнес. З 2011 року у рідному місті австрійця партнери заснували благодійний фонд. Фондом опікувався земляк Палиці з Івано-Франківщини Віктор Бабущак, якого Шелленбахер прописав у себе вдома, вочевидь, щоби полегшити оформлення документів на проживання. За інформацією Profil, Шелленбахер прописав у себе вдома і Ігоря Палицю. 2013 року на фірму, створену Бабущаком в Австрії, переоформили готель "Панганс", який потім продали швейцарській фірмі, за якою, як вважають обізнані співрозмовники DW у Земмерінгу, стоїть Коломойський.

Дивитись відео 02:27 Панганс: готель-легенда

Згодом троє вихідців з Івано-Франківщини, серед них і Бабущак, виступили номінальними власниками або директорами низки новостворених австрійських компаній, через які в Австрію прийшли мільйонні інвестиції, передовсім у нерухомість. Двоє з цих українських менеджерів раніше були співробітниками компанії "Укрнафта", співвласником якої є Ігор Коломойський. Засновником частини фірм з цього конгломерату, зареєстрованих здебільшого за однією адресою у Відні, виступив також Максим Лавринович.

Гроші за місце у списку - все одно не злочин

Чи існували взагалі 10 мільйонів готівкою у валізі і чи пов’язані "українські" мільйони, які пройшли рахунками фірм Шелленбахера з купівлею депутатського мандату від Австрійської партії свободи, правоохоронні органи так ніколи і не з’ясують. Антикорупційна прокуратура Австрії у відповідь на запит DW підтвердила, що раніше вже вивчала оприлюднені Петером Пільцем свідчення людей, які заявляють, що були учасниками змови про купівлю мандату. Однак провадження за відповідною підозрою відомство зрештою закрило. Причина: "згідно з діючим законодавством, дії, які лежали в основі провадження, не підпадають під кримінальну чи адміністративну відповідальність".

Річ у тім, що особи, які складають виборчі списки партій, не є посадовцями у розумінні антикорупційного законодавства. Петера Пільца і його соратників обурює ця ситуація. Саме тому, каже політик, він і скликав у Відні прес-конференцію. "У цій історії є свідчення двох людей під присягою, є інформація про рух коштів, є факт дивних маніпуляцій з виборчим списком, внаслідок яких людина отримує депутатський мандат. Це мало би бути достатніми підставами, щоби прокуратура дослідила цю справу, отримала доступ до рахунків, допитала би партійних функціонерів, провела би обшуки у партійних офісах і з’ясувала би, що відбувалося насправді. Але є одна проблема: немає законних підстав", - констатує Пільц. Політик закликає наступний склад австрійського парламенту внести відповідні законодавчі зміни, аби унеможливити купівлю депутатських мандатів.

Українська нерухомість Австрії Sporthotel у Земмерінгу Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.

Українська нерухомість Австрії Проблемна інвестиція Ringhotel Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.

Українська нерухомість Австрії "Гранд отель Панганс" Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".

Українська нерухомість Австрії Готель Prinz Eugen Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.

Українська нерухомість Австрії Готель Kavalier Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.

Українська нерухомість Австрії Маєток Клюєвих Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.

Українська нерухомість Австрії "Газометр" Клюєвих 2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.

Українська нерухомість Австрії Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва 2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.

Українська нерухомість Австрії Вілла Азарова-молодшого Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.

Українська нерухомість Австрії Колишня ділянка Азарова До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.

Українська нерухомість Австрії Ласі шматки для ріелторів У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.

Українська нерухомість Австрії Газова нерухомість Азарова-Курченка Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.

Українська нерухомість Австрії Угода на 20 мільйонів Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.

Українська нерухомість Австрії Житло Дмитра Фірташа Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.

Українська нерухомість Австрії Непримітні фірми, анонімна нерухомість Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро. Автор: Євген Тейзе

