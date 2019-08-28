Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання склали присягу

Верховна Рада дев'ятого скликання у четвер, 29 серпня, зібралась на перше засідання. Урочисте засідання відкрив голова парламенту минулого скликання Андрій Парубій, прозвучав гімн України. Після цього депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять українських військових, які загинули п'ять років тому під Іловайськом.

Парубій привітав новообраних народних депутатів з обранням до парламенту. Після цього найстаріший депутат Верховної Ради 78-річний представник "Опозиційної платформи - За життя" Юлій Іоффе зачитав присягу: "Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників". Народні депутати склали присягу, яку вони підпишуть у четвер до 13:00. Після цього народні обранці отримають посвідчення та картки для голосування.

Як повідомлялось, 29 серпня Верховна Рада планує розгляд у першому читанні законопроєкту про зняття депутатської недоторканності. Рішення розглянути внесення відповідних змін до Конституції ухвалили під час засідання підготовчої групи напередодні. Законопроєкт був затверджений попереднім складом парламенту у першому читанні та схвалений Конституційним судом, але тепер буде повторно розглянутий новим складом Ради у першому читанні для усунення регламентної колізії.

Раніше підготовча група також затвердила розподіл керівних посад у всіх 23 комітетах парламенту. Лише чотири комітети очолюватимуть не представники партії "Слуга народу". При цьому раніше кількість парламентських комітетів було скорочено до 23 - на чотири у порівнянні із попереднім складом Верховної Ради.