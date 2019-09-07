 Денісова стурбована неможливістю виборів у 18 громадах на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Новини

Денісова стурбована неможливістю виборів у 18 громадах на Донбасі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зажадала від ЦВК копії документів, на підставі яких було ухвалено рішення про неможливість проведення виборів у 18 громадах на Донбасі.

Місцеві вибори в Маріуполі

Місцеві вибори в Маріуполі, листопад 2015 року

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у вівторок, 11 серпня, звернулася до голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олега Діденка з вимогою надати документи, на підставі яких було ухвалено рішення про неможливість проведення місцевих виборів у низці територіальних громад на Донбасі.

"Стурбованість викликає ухвалена Центральною виборчою комісією постанова №161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" від 8 серпня 2020 року. Відповідно до документа, ЦВК скасувала проведення виборів на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області", - написала уповноважена в соцмережі Facebook.

Денісова вимагає від Діденка надати копії висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій та інших документів, на підставі яких було ухвалено цю постанову. Вона також наголосила, що, згідно з чинним законодавством, має право доступу до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, й отримання їхніх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які перебувають у судах.

Нагадаємо, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради України про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, поточного року. Передбачено, що 25 жовтня відбудуться "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім анексованого Росією Криму та непідкотрольних Києву територій Донбасу. На засіданні 8 серпня ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.

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