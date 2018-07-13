 Денісова: Стан здоров′я Сенцова суттєво погіршився | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

Денісова: Стан здоров'я Сенцова суттєво погіршився

Олег Сенцов не орієнтується в датах. Режисер пішов на компроміс із лікарями, повідомив його адвокат уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Стан здоров'я режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув'язненні в Росії, значно погіршився. Він практично не орієнтується в датах і перепитує адвоката, який сьогодні день. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у четвер, 19 липня, після розмови з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе. "(У Сенцова - Ред.) вже була друга криза, але Олег не може назвати точну її дату або ж на який день після зустрічі із сестрою вона сталася", - зазначила Денісова.

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Сенцова вивозили з колонії у лікарню Лабитнангі, де лікарі збиралися годувати його примусово. "Олег відмовився, але пішов з ними на компроміс і тепер вживає, як каже адвокат зі слів Олега, 3-4 ложки поживної суміші на день", - розповіла українська омбудсмен у Facebook.

Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль-Хусейна, генерального секретаря Ради Європи Турбьорна Янгланда, комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович із проханням щодо організації візита їхніх представників до колонії, де утримується Олег Сенцов. "Закликаю всі міжнародні правозахисні інституції звернутися до президента РФ з вимогою терміново ухвалити рішення про звільнення Олега Сенцова та всіх бранців Кремля", - написала Денісова.

Раніше адвокат Дінзе повідомляв, що Сенцов не писатиме прохання про помилування президенту Росії Володимиру Путіну. 13 липня ЗМІ оприлюднили клопотання матері Олега Сенцова до Путіна про помилування сина. За даними українського телеканалу "Громадське", клопотання передали Путіну ще 26 червня.

Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх "бранців Кремля".

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За словами адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе, ув'язнений режисер тримається на вітамінах та глюкозі. Олег Сенцов зустрівся в російській колонії із двоюрідною сестрою Наталією Каплан.

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