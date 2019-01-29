Денісова просить російську омбудсменку з'ясувати інформацію про голодування Клиха

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попросила російську омбудсменку Тетяну Москалькову терміново перевірити інформацію про оголошення голодування ув'язненим українцем Станіславом Клихом. Вона також закликала вжити заходів, щоб забезпечити йому нормальні умови перебування у в'язниці.

"Учора від мами українського політв'язня Станіслава Клиха стало відомо, що її син розпочав голодування. Станіслава утримують у тюрмі Челябінської області. Умови тримання там нестерпні: у камері дуже холодно, а їжу неможливо їсти", - написала Денісова у п'ятницю, 24 травня, на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, український консул у російському Єкатеринбурзі зв'язався з керівником пенітенціарної установи, і керівник в'язниці не підтвердив інформацію про голодування Клиха. "У свою чергу консул збирається відвідати Станіслава Клиха в червні", - зазначила Денисова.

Нагадаємо, що Верховний суд Чечні у 2016 році засудив громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 та 20 років колонії суворого режиму відповідно. Їх обвинувачували в участі у бойових діях у Чечні в 1990-х роках. У міністерстві закордонних справ України справу назвали "сфабрикованою" і засудили вирок.

У березні 2017 року Клиха етапували до Верхньоуральська. У 2018 році Клих вже оголошував голодування.