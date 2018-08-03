Денісова попросила перевести Сенцова до Москви для виведення з голодування

Українська омбудсмен Людмила Денісова попросила російську уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову, щоб та організувала переведення ув'язненого в Росії Олега Сенцова до московського Інституту професора Ніколаєва або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування. "Від перебування в міській лікарні Лабитнангі Олег відмовився. Але там і немає фахівців, які можуть вивести його з процесу голодування, - написала Денісова у четвер, 9 серпня, у мережі Facebook. - Вихід з голодування значно небезпечніший, ніж сам процес голодування, і будь-яка похибка може стати фатальною". При цьому Денісова додала, що для перевезення Сенцова потрібен літак санітарної авіації.

Окрім того, Денісова повідомила, що звернення мами Олега Сенцова про помилування сина вже передали в російську Спецкомісію з помилування. "Я попросила уповноважену РФ пришвидшити цю справу щодо помилування або обміну з огляду на критичну ситуацію", - зазначила Денісова.

Обмін Сенцова на Седікова росіяни вважають неможливим

Денісова також повідомила, що Москалькова відхилила ідею обміну ув'язненого в Україні Олексія Седікова на Олега Сенцова. "Тетяна Москалькова сказала, що є юридичні нюанси: Росія вважає Олега Сенцова громадянином Російської Федерації, тому обмін громадянина Росії на громадянина Росії неможливий", - розповіла українська омбудсмен про свою розмову з російською колегою. За словами Денісової, на її зауваження про документальне підтвердження українського громадянства Сенцова Москалькова затягнула "стару пісню": Росія вважає, що всі кримчани, які не відмовилися від громадянства РФ, автоматично набули його.

Ідею обміну Седікова на Сенцова Денісова озвучила 3 серпня, коли стало відомо, що Седіков написав заяву на ім'я президента Росії Володимира Путіна із проханням обміняти його на одного з українців, що відбувають покарання в російських тюрмах.