Денісова отримала від російської колеги листа про візит до Сенцова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про отримання у четвер, 2 серпня, листа від російської колеги Тетяни Москалькової щодо її візиту понад місяць тому, 28 червня, до колонії, де утримується український режисер Олег Сенцов. Денісова вважає викладені у листі відомості недостовірними.

"Тут, як то кажуть, є два нюанси... Перший - минуло вже більше місяця з того моменту, і говорити про його релевантність, коли Олег продовжує голодувати, не доводиться", - написала українська омбудсменка. Окрім того, друга проблема з листом від Москалькової, за словами Денісової, полягає в тому, що 28 червня Денісова була "під дверима колонії", а кортеж Москалькової проїхав повз неї і не зупинився.

Українська омбудсменка виклала фотокопію відповідного листа. Як випливає з вихідних даних, його було надіслано з Москви 19 липня, отримано секретаріатом уповноваженого Верховної Ради з прав людини 2 серпня.

У листі Москалькова, зокрема, зазначила про стан здоров'я Сенцова за результатами медичного огляду від 13 липня: "...його стан здоров'я характеризується як відносно задовільний, факторів, що загрожують життю засудженого, немає".

Російська омбудсменка також повідомила в листі, що Сенцов "із клопотанням про помилування на адресу президента Російської Федерації до теперішнього часу не звертався".

Українського режисера затримали в Криму в 2014 році представники російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році в Росії його було засуджено до 20 років позбавлення волі.

Олег Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх ув'язнених у Росії українців, яких Київ називає політичними в'язнями.

28 червня Денісова намагалася потрапити до колонії до Сенцова, але безуспішно. Водночас Москалькова відвідала ув'язненого.

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