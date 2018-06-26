Денісова не може потрапити до Сенцова, якого відвідує російська омбудсман

Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова в четвер, 28 червня, заявила, що знову не змогла потрапити до колонії в Росії, де утримують українського режисера Олега Сенцова. Її колега в РФ Тетяна Москалькова не буде цьому сприяти, повідомив прес-секретар російської омбудсмана, зауваживши, що "Денісова вже вдруге прибула в Салехард без погодження з уповноваженою та відповідними структурами РФ".

"Уповноважена РФ Тетяна Москалькова з'явилася тут півгодини тому. Кортеж проїхав повз мене, хоча вона прекрасно мене бачила. Така демонстративна поведінка викликає одне питання - як вона збирається виконувати домовленості президентів?", - написала Денісова у Facebook, маючи на увазі згоду президентів Порошенка та Путіна щодо відвідування "політв'язнів". Сама Москалькова повідомила в своєму Instagram, що відвідує Сенцова. Денісова вже заявила, що не віритиме заявам російської колеги про стан здоров'я українця.

Раніше Денісова намагалася відвідати Сенцова 15 червня. Начальник колонії, в якій містять українського режисера, відмовив їй у зустрічі, не пояснивши причини, і не надав жодної інформації про стан здоров'я ув'язненого.

Нагадаємо, що Олег Сенцов був затриманий в анексованому Росією Криму в 2014 році, в серпні 2015-го його засудили до 20 років колонії суворого режиму. В РФ режисера звинуватили у створенні на території Криму терористичної організації. Від 14 травня Сенцов проводить безстрокове голодовання з вимогою звільнити українських політв'язнів в Росії.

Дивитись відео 00:52 Now live 00:52 хв Поділитись Що відомо про стан Олега Сенцова (25.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/30DcH Що відомо про стан Олега Сенцова