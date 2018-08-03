Денісова запропонувала Росії обговорити "будь-які умови обміну" Сенцова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова пропонує російській стороні обговорити будь-які умови обміну ув'язненого в РФ Олега Сенцова, щоб врятувати його. Про це вона повідомила у середу, 8 серпня, на своїй сторінці у Facebook. Денісова звернулася з цією пропозицією до російської омбудсменки Тетяни Москалькової та голови ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайла Федотова.

Українська омбудсменка наголосила, що Олегу Сенцову, який голодує 87 день, необхідна медична допомога. "Прошу відповідальних осіб Російської Федерації якнайшвидше надати літак на перевезення Олега Сенцова в будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу", - написала Денісова, закликавши усіх небайдужих долучитися та не допустити смерті Олега Сенцова.

Раніше двоюрідна сестра українського політв'язня Наталія Каплан і його адвокат Дмитро Дінзе повідомили, що політв'язень подчувається дуже погано. Він схуднув на 30 кілограмів, у нього знизився гемоглобін та впав пульс. У Сенцова погано з серцем, йому також стало зле через підвищення температури в Лабитнангі, а він зараз погано переносить спеку. Втім, Федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що стан його здоров'я є "задовільним".

За словами Денісової, оскільки домовленості про відвідування нею українських політв'язнів не виконані Москвою, то вона не може ні спростувати, ні підтвердити заяву РФ про "відносно стабільний" стан Сенцова.

Українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму у 2014 році представники російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому РФ півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році в Росії його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Олега Сенцова утримують у колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у РФ.