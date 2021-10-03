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День німецької єдності

День німецької єдності – національне свято в Німеччині, відзначається 3 жовтня.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "День німецької єдності". День німецької єдності нагадує про об'єднання Німеччини, процес якого завершився 3 жовтня 1990 року приєднанням Німецької Демократичної Республіки до Федеративної Республіки Німеччини. В договорі про об'єднання Німеччини від 1990 року День німецької єдності визнано святковим вихідним днем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Анґела Меркель у День німецької єдності закликала до збереження демократії

Анґела Меркель у День німецької єдності закликала до збереження демократії 03.10.2021

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у промові на урочистостях у День німецької єдності наголосила на важливості відстоювання здобутків демократії.

У Німеччині святкують 30-річчя возз'єднання

У Німеччині святкують 30-річчя возз'єднання 03.10.2020

На головних урочистостях з нагоди свята у Потсдамі через пандемію COVID-19 були присутні тільки 230 гостей. Участь у заході взяли канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Коментар: Німці багато що зрозуміли лише через 30 років після возз'єднання

Коментар: Німці багато що зрозуміли лише через 30 років після возз'єднання 03.10.2020

Якими радикальними були зміни для німців, ми починаємо усвідомлювати лише зараз, через 30 років після возз'єднання Німеччини. І цей досвід нині дуже важливий, вважає Лінда Фіреке.
Анґела Меркель: Єдність німців усе ще не завершена

Анґела Меркель: Єдність німців усе ще не завершена 03.10.2019

Через 30 років після падіння Берлінського муру єдність німців ще не завершена, вважає канцлерка Німеччини Анґела Меркель. За її словами, єдність - це не стан, а постійний процес.
Меркель наголосила на необхідності вирівняти умови життя у ФРН

Меркель наголосила на необхідності вирівняти умови життя у ФРН 28.09.2019

З часу об'єднання Німеччини вдалося багато досягнути, утім попереду ще багато роботи для усунення відмінностей в умовах життя в країні, заявила Анґела Меркель напередодні святкування Дня німецької єдності.
У ФРН прокуратура висунула звинувачення підозрюваним членам угруповання Революція Хемніц

У ФРН прокуратура висунула звинувачення підозрюваним членам угруповання "Революція Хемніц" 25.06.2019

Підозрювані члени праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц" планували вчинення масштабного теракту у Берліні на День німецької єдності, вважає слідство.

Хто більше відпочиває: українці чи німці? (11.01.2019) 11.01.2019

Німці полюблять відпочивати так само, як і українці, проте вихідних днів мають менше. Лише одне свято закріплене в Німеччині на загальнонаціональному рівні – це День німецької єдності. Решту свят німецькі землі визначають самостійно.
Меркель: Повної єдності німців досягти ще не вдалося

Меркель: Повної єдності німців досягти ще не вдалося 03.10.2018

У День німецької єдності Анґела Меркель заявила, що процес об'єднання німців Сходу та Заходу ще не завершився, та закликала політиків та громадян до діалогу.
Штайнмаєр у день єдності Німеччини застеріг від нових стін

Штайнмаєр у день єдності Німеччини застеріг від нових стін 03.10.2017

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від "нових стін" у суспільстві - "з відчуження, розчарування та люті". Про це він сказав на урочистостях з нагоди Дня німецької єдності.
ФРН відзначає День німецької єдності

ФРН відзначає День німецької єдності 03.10.2017

Головні святкування Дня німецької єдності у вівторок почались із урочистої служби у соборі міста Майнца. Очікується, що участь у заходах візьмуть близько півмільйона осіб.

Коментар: День німецької єдності як завдання, а не спогад про минуле

Коментар: День німецької єдності як завдання, а не спогад про минуле 03.10.2017

Незадовго після виборів ФРН відзначає День німецької єдності. Нинішнє свято припало на час, коли країні доводиться долати внутрішні проблеми. При цьому країна має зайняти чітку міжнародну позицію, вважає Інес Поль.

Чому схід і захід Німеччини політично розділені (02.10.2017) 02.10.2017

Останні вибори до Бундестагу довели - Німеччина політично розділена на схід і захід. Причина - у незадоволенні нащадків НДР своїм економічним і соціальним становищем.

Осінні свята і традиції Німеччини (фотогалерея)

Осінні свята і традиції Німеччини (фотогалерея) 27.09.2017

Коли наближаються осінні холоди, для німців це означає початок свят. DW розповідає про найцікавіші свята, звичаї і традиції німецької осені.
12 німецьких традицій осені

12 німецьких традицій осені 27.09.2017

У Німеччині чимало свят та традицій, які роблять перехід до зимових холодів більш приємним. Добірка DW - про найтиповіші свята і звичаї німців та про те, що за ними криється. 
Коментар: Герої 1989-го, псевдогерої 2016-го

Коментар: Герої 1989-го, псевдогерої 2016-го 04.10.2016

"Ми - народ", - скандували протестувальники 26 років тому під час занепаду комуністичної НДР. Хто вигукував ці слова на День єдності Німеччини 2016-го, паплюжив ідеали тих часів, вважає Марсель Фюрстенау.
У День німецької єдності Меркель закликала до взаємоповаги й діалогу

У День німецької єдності Меркель закликала до взаємоповаги й діалогу 03.10.2016

Виступ федеральної канцлерки Німеччини Анґели Меркель з нагоди свята затьмарили протести антиісламського руху Pegida, учасники яких вигукували образи.

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