День німецької єдності – національне свято в Німеччині, відзначається 3 жовтня.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "День німецької єдності". День німецької єдності нагадує про об'єднання Німеччини, процес якого завершився 3 жовтня 1990 року приєднанням Німецької Демократичної Республіки до Федеративної Республіки Німеччини. В договорі про об'єднання Німеччини від 1990 року День німецької єдності визнано святковим вихідним днем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.