День незалежності України

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У німецько- і англомовних ЗМІ вислів "колишня радянська республіка" досі вживається як синонім до назв України, Білорусі або Грузії. Через 30 років після розпаду радянської імперії - це нонсенс, зауважує Євген Тейзе.
Німці, які вже багато років живуть в Україні, теж святкують День незалежності. Вони розповіли DW, якою вони побачили Україну під час свого першого візиту, які зміни вони пережили в країні за роки незалежності та якою вони хотіли би бачити Україну в майбутньому.