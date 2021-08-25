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День незалежності України

На Донбасі 24 серпня загинув український військовий

На Донбасі 24 серпня загинув український військовий 25.08.2021

Один український військовослужбовець загинув і ще двоє дістали поранення на Донбасі внаслідок обстрілу проросійських бойовиків у День незалежності України.
Поліція затримала чоловіка, який облив Порошенка зеленкою

Поліція затримала чоловіка, який облив Порошенка зеленкою 24.08.2021

Під час святкування 30-ї річниці незалежності України невідомий облив експрезидента України Петра Порошенка зеленкою. Поліція вже затримала зловмисника і порушила кримінальне провадження.

Світові лідери привітали Україну з Днем незалежності

Світові лідери привітали Україну з Днем незалежності 24.08.2021

Низка світових лідерів надіслали президенту України Володимиру Зеленському привітання з 30-річчям незалежності. Українцям бажають наполегливості у впровадженні реформ і щасливого майбутнього.
День незалежності України і перший парад Володимира Зеленського

День незалежності України і перший парад Володимира Зеленського 24.08.2021

В Україні відзначають 30 років з дня проголошення незалежності. Як пройшов масштабний військовий парад у центрі Києва - в репортажі DW.
Німці, для яких Україна стала батьківщиною, про 30 років Незалежності (відео)

Німці, для яких Україна стала батьківщиною, про 30 років Незалежності (відео) 24.08.2021

Дітмар Печ та Ерік Айґнер - "українізовані" німці. Чому вони більше вірять в Україну, ніж самі українці?
Коментар: 30 років незалежності України - досить радянських республік!

Коментар: 30 років незалежності України - досить "радянських республік"! 24.08.2021

У німецько- і англомовних ЗМІ вислів "колишня радянська республіка" досі вживається як синонім до назв України, Білорусі або Грузії. Через 30 років після розпаду радянської імперії - це нонсенс, зауважує Євген Тейзе.

"Червону руту" на Донбасі заспівала рекордна кількість виконавців (24.08.2021) 24.08.2021

У Сєвєродонецьку на Луганщині понад 5 тисяч людей заспівали український хіт "Червона рута". Як стверджують організатори, це новий рекорд України.

30 років незалежності України у статистиці Світового банку

30 років незалежності України у статистиці Світового банку 24.08.2021

За 30 років Україна пережила три економічні кризи і втратила вісім мільйонів населення, свідчать дані Світового банку. Та попри негаразди українці стали жити довше.

Чому німці обирають життя в Україні? (24.08.2021) 24.08.2021

Німці, які вже багато років живуть в Україні, теж святкують День незалежності. Вони розповіли DW, якою вони побачили Україну під час свого першого візиту, які зміни вони пережили в країні за роки незалежності та якою вони хотіли би бачити Україну в майбутньому.
У Києві святкують 30-ту річницю незалежності України

У Києві святкують 30-ту річницю незалежності України 24.08.2021

У Києві на Майдані Незалежності відбуваються офіційні урочистості та військовий парад з нагоди Дня незалежності України.
30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021)

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною? Хроніки незалежності.

Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм

Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм 21.08.2021

Під час зустрічі Володимира Зеленського й патріарха Варфоломія обговорювалися питання мирного врегулювання на Донбасі, а також свободи віросповідання.
В Афганістані кілька осіб загинуло під час акцій протесту проти талібів

В Афганістані кілька осіб загинуло під час акцій протесту проти талібів 19.08.2021

Одразу в кількох містах Афганістану відбулися акції протесту проти талібів у День незалежності країни. Повідомляється про жертви, які могли спричинити постріли талібів або тиснява.
Конституція Пилипа Орлика вперше в Україні: що треба знати

"Конституція Пилипа Орлика" вперше в Україні: що треба знати 18.08.2021

Українці вперше можуть побачити латиномовний оригінал "Конституції Пилипа Орлика", написаної 311 років тому. Цей історичний документ для тимчасової експозиції в Києві передали зі Швеції.
Скандальна інсталяція в центрі Києва: затримання та демонтаж

Скандальна інсталяція в центрі Києва: затримання та демонтаж 17.08.2021

Правоохоронці затримали активіста через демонтаж інсталяції на алеї Небесної сотні, що відтворювали побут часів СРСР. В Офісі президента повідомили, що масових акцій там не передбачалося.
В Києві у Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика

В Києві у Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика 13.08.2021

Латиномовний оригінал Конституції Пилипа Орлика можна побачити у Софійському соборі Києва з 16 серпня до 14 листопада. Ця Конституція опинилась в Україні вперше за 311 років.
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