День книголюба: хто його відзначає й чому

День книголюба - це щось на кшталт Гелловіну для бібліофілів. Традиція щорічного відзначення цього дня зародилася в Сполучених Штатах і так само стала поширюватися світом, як і чудернацькі й почасти моторошні практики святкування Гелловіну. Кому саме спало на думку започаткувати таку 24-годинну данину пошани до цього найдавнішого носія друкованого слова, невідомо. У кожному разі, вже протягом трьох років 9 серпня бібліофіли з великим пієтетом відзначають це свято.

Цікаво, що День книголюба, тобто шанувальника цього, так би мовити, аналогового носія інформації через пандемію COVID-19 цьогоріч відзначається майже цілком у цифровому форматі. Тут особливу роль відводиться соцмережі Twitter, що стала місцем збору затятих бібліофілів. Щоб пересвідчитися в цьому, варто поглянути на такі хештеги як #bookloverday, #BuchlieberTag або #díamundialamantesdeloslibros.

Не тільки джерело знань, а ще й утіха для колекціонера

Слово "бібліофіл" походить від грецьких "бібліон" і "філеа", що в перекладі - "книга" і "схильність, або сильна пристрасть", а в підсумку - "книголюб". Зазвичай бібліофіли не полюють за книгами через їхній зміст, натомість їх радше вабить вік книги, її обрамлення, обкладинка, авторство, видання й наклад або інші нюанси та особливості, що роблять її такою раритетною, цінною та бажаною.

Пристрасть колекціонувати книжки існує практично відтоді, як існують і самі книги. Найвідомішим бібліофілом стародавнього світу був, мабуть, ассирійський цар Ашшурбанапал, який зібрав у своєму палаці десятки тисяч тогочасних письмових джерел та пам'яток. Дещо згодом, уже в римську епоху відомий римський політик, красномовець і філософ Цицерон, який був сам затятим колекціонером книжок, сказав: "Якщо хтось має садок і бібліотеку, то він має все, що потрібно".

Марк Тулій Цицерон був не лише красномовцем, а й затятим книголюбом своєї доби

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Уже в іншу епоху англійський гуманіст Річард Аунгервілл близько 1470 року видав працю "Бібліофілон". Вона стала чимось на кшталт кодексу шанувальника книжок. У ній, зокрема, є й такі слова: "Книжки - це справжнє багатство, божественний дар, якого людині ніколи не буде задосить".

Курйози з книголюбами: аристократ-самітник, мисливець за автографами, король моди та брезентовий намет

Після революції 1848 року в Парижі граф Рауль Леонор Ліньєроль майже повністю відійшов від суспільного життя, щоб якомога далі від людей цілком присвятити себе своїй книгозбірні. Одну зі своїх паризьких квартир він відвів виключно під бібліотеку. Особливістю аристократа-книголюба було те, що він приховував свою пристрасть, тобто колекціонування книжок стало його таємним хобі й самоціллю, коли головне - зібрати й заховати. Коли його запитували про наявність окремих праць, він навіть заперечував, що вони є в його колекції. Подейкують, що хтось пропонував йому цілих два мільйони франків за його колекцію, але граф без роздумів відхилив таку щедру пропозицію. Вже після його смерті в 1893 році зібраний ним книжковий скарб був проданий за 1,1 мільйона франків.

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Якщо вірити Книзі рекордів Гіннесса, то найбільшу колекцію книжок з автографами зібрав американський пастор Річард Воррен з Каліфорнії. У його бібліотеці налічується 2381 книжка з авторським підписом.

Так само в Книзі рекордів Гіннеса зазначається, що взагалі найбільшою приватною книгозбірнею світу володіє інший американець - Джон Бенгем, який проживає в містечку Авока в штаті Індіана. Його приватна колекція налічує понад 1,5 мільйона томів. Частину книжок колекціонер зберігає в гаражі, а решта лежить захищена брезентом у його саду.

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Затятим колекціонером книжок був також і легендарний німецький "король моди" - кутюр'є Карл Лаґерфельд (Karl Lagerfeld), який помер 2019 року. Кажуть, що його книгозбірня налічувала 300 тисяч примірників. Лаґерфельд колись сам казав, що щодня купував по 30-40 книг. Тільки для того, щоб розмістити свою бібліотеку, зірковому дизайнеру знадобилося сім квартир. На тлі цього цікаво було б дізнатися, як саме Лаґерфельд відзначав 20 лютого, адже саме на цю дату припадає так званий "День чистоти книжкових полиць". До речі, походження цього дня так само невідоме.

Легендарний німецький кутюр'є Карл Лаґерфельд теж не міг встояти перед чаром книг

Бібліофіли й відхилення

Утім, трапляється й таке, що в декого цілком безневинна пристрасть колекціонувати книги може перерости ледь не на манію або психічне відхилення. Доходить до того, що декого таке відхилення штовхає навіть на порушення закону.

Однією з таких вад у свідомості вважається бібліоклептоманія, тобто непереборне бажання поцупити якусь книжку. Найвідомішим прикладом такого збочення став директор розташованої в Неаполі бібліотеки Biblioteca dei Giralamini Маріно Массімо Де Каро. У нього настільки свербіли руки, що впродовж 2011 та 2012 років він крав книги ледь не по всій Італії, навіть у себе вдома. А потім він нелегально перепродавав викрадені раритетні видання праць Галілео Галілея, Коперника, Кеплера та Ньютона. За цей час клептоман накрав раритетів на загальну суму три мільйони євро. Утім, коли його викрили, за ґрати суд його не відправив, натомість йому присудити сім років домашнього арешту. Власне, для читання часу аж задосить.

Одні з раритетів, викрадених Маріно Массімо Де Каро

Є й інші види психічних розладів, що пов'язані з книжками. Це, зокрема бібліопатія, тобто хвороблива пристрасть до книжок. А ще є так само хворобливе непереборне бажання нищити й рвати книги. Іншим відхиленням вважається бібліофобія - сильний страх перед книгами.

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Найкрасивіші книжки з усього світу Найвища нагорода для "Amsterdam Stuff" Найкрасивіша книжка 2019 року впадає в око, хоча й оформлена дуже просто. Її обкладинку прикрашають три срібні хрести, половинчаста суперобкладинка з паперу розкриває лише половину назви - "Stuff". Вказівка на зміст - лише натяками: хрести вказують на герб Амстердама, "Stuff" - на численні об'єкти, які були знайдені під час будівництва нової гілки метро.

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Найкрасивіші книжки з усього світу Відсортовані колекції Зображення об'єктів були зроблені в результаті кропіткої роботи та ідеально відсортовані. Каталог демонструє предмети одного й того самого типу з різних століть, вражаюча колекція об'єктів повсякденного вжитку. Каталог, створений на замовлення міської влади Амстердама Віллемом ван Зутендаалем, здобув нагороду "Золота літера", найвищу, що її присуджує Фонд "Книжкове мистецтво".

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Найкрасивіші книжки з усього світу "Сила віку" / "Die Kraft des Alters" Австрійський виставковий каталог демонструє літню даму, відому представницю мистецького бомонду Нью-Йорка. Усередині по черзі розміщені оповідання та зображення на товстому натуральному папері. Наприкінці книжки папір стає майже непомітно жовтуватим. Це надає книжці життя, що тонко передає й саму тему. "Die Kraft des Alters" - "Сила віку" здобула срібну медаль.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Будинок Анни Франк" / "Anne Frank House" На обкладинці написано лише слово "House" - "будинок". На увазі мається будинок в Амстердамі, в якому впродовж двох років від націонал-соціалістів переховувалася родина Франк. Суперобкладинка не загорнута всередину, а натомість загнута назовні: глухий кут. Книжкова полиця на обкладинці зображує потаємний вхід до схову.

Найкрасивіші книжки з усього світу Заховані сторінки Усі подвійні сторінки в книжці зроблені так, щоб їх можна було розгорнути - масштабне зібрання фотографій, документів та текстів, яке можна повністю осягнути лише враховуючи сховані внутрішні сторінки. Таким чином створюється ілюзія зазирання в схов. У цьому місці Анне Франк написала свій щоденник, який став відомим на весь світ. Каталог, виданий різними мовами, був удостоєний срібної медалі.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Bonjour, Monsieur, Gauguin" - чеські художники в Бретані Одну з п'яти бронзових медалей здобула книжка з Чехії, оформлення якої побудовано на сильних контрастах. Матово-білі та глянцево-чорні літери плакативно розміщені на тлі чорно-білого фото бретонського пейзажу. Виставковий каталог про чеських художників у Бретані 1850-1950-х років документує культурний зв'язок між Східною та Західною Європою.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Париж" / "Paris" Шведський фотограф Ола Ріндаль зазирає за гламурну ширму його обраної батьківщини Парижа. Його увага прикута до звичайних речей міської атмосфери - людей на лавочці в парку, слідів піни на доріжці - тверезі моменти, що збивають з пантелику, які він закарбовує на матовому папері: двосторонні вертикальні фотографії. Альбом здобув бронзову медаль.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Мігрант" / "The Migrant" Візуальна приманка - викарбуваний на тканинній обкладинці золотий силует птаха. Птах, що став об'єктом полювання, є для фотографині Анаїс Лопес символом світової актуальності суспільної міграції: у книжці зібрані фоторепортажі, комікси, вуличні фотографії, пов'язані з історією міграції птаха. Бронзова медаль для нідерландської книжки.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Не бути" / "Nichtsein" Те, що на обкладинці виглядає як гострокутне карбування, насправді вирізані з суперобкладинки смужки. Всередині цієї книги, яка власне є магістерською роботою про суїцид, можна знайти чимало сторінок, заповнених проколотими дірками. Діаграми - тексуально і графічно надзвичайно скорочені. Робота Катаріни Шварц та Еллен фон ден Дріш також отримала бронзову медаль.

Найкрасивіші книжки з усього світу Конкурс краси Після возз'єднання Німеччини дві різні нагороди за книжкове мистецтво були об'єднані в одну, з 1991 року цей конкурс проводиться Фондом "Книжкове мистецтво". У рамках виставки "Найкрасивіші книжки зі всього світу" демонструють не лише переможців, але й усі книжки, які були подані для участі в міжнародному конкурсі, а це загалом близько 700 назв, найкращі зразки книжкового мистецтва. Автор: Сабіне Пешель, Данило Білик

