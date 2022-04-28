Демократія - форма правління, політичний устрій або політична система, за яких єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ.

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