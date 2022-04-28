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Демократія

Демократія - форма правління, політичний устрій або політична система, за яких єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "демократія". При демократії управління державою може здійснюватися народом безпосередньо - тоді говорять про "пряму демократію" - або опосередковано через обраних представників. У такому разі йдеться про "представницьку демократію". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ

Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ 28.04.2022

На тлі війни в Україні почастішали випадки переслідування в Росії громадян, які висловлюють солідарність з країною, що зазнала нападу. Приводом для затримання стає навіть одяг у кольорах українського прапора.
Як війна в Україні впливає на економіку Польщі

Як війна в Україні впливає на економіку Польщі 13.04.2022

Через війну в Україні у Польщі очікується погіршення економічних перспектив, зростання інфляції та можлива стагфляція. Та з іншого боку ринок праці отримає великий приплив робочої сили.
Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли

Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли 10.04.2022

За даними екзит-поллів у Франції, до другого туру президентських виборів виходять чинний президент Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Київ закликав заборонити символіку РФ на акціях у Німеччині

Київ закликав заборонити символіку РФ на акціях у Німеччині 10.04.2022

Демонстрація російської символіки на акціях у ФРН не має нічого спільного зі свободою думки, а є "уславленням варварської агресії" у самому центрі Європи, переконаний посол України у ФРН Андрій Мельник.
Вибори президента Франції: нова дуель Макрона та Ле Пен

Вибори президента Франції: нова дуель Макрона та Ле Пен 09.04.2022

На тлі війни в Україні відрив Еммануеля Макрона від інших кандидатів у президенти Франції значно скоротився. Тепер на нього чекає серйозна боротьба за переобрання.
Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії

Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії 04.04.2022

У першому турі чинний президент Александар Вучич отримав близько 60 відсотків голосів. Партія Вучича теж має всі шанси зберегти більшість у парламенті.
Старий новий президент ФРН: деталі портрета Франка-Вальтера Штайнмаєра

Старий новий президент ФРН: деталі портрета Франка-Вальтера Штайнмаєра 13.02.2022

66-річний Франк-Вальтер Штайнмаєр вдруге обраний президентом Німеччини. Він має широку підтримку як політиків, так і пересічних громадян.

Гібридний режим: Україна опустилася у рейтингу демократій

"Гібридний режим": Україна опустилася у рейтингу демократій 10.02.2022

За результами дослідження компанії EUI, Україна посідає 86 позицію серед 167 країн світу за показниками демократії.
Американські сенатори наблизилися до погодження санкцій проти Росії

Американські сенатори наблизилися до погодження санкцій проти Росії 30.01.2022

Демократи та республіканці наступного тижня продовжать працювати над санкціями проти Росії на випадок війни, але деякі обмеження можуть запровадити ще до вторгнення.
Як канцлера ФРН Олафа Шольца (д)опитували в Бундестазі

Як канцлера ФРН Олафа Шольца (д)опитували в Бундестазі 13.01.2022

Пандемія COVID-19 та інфляція - ось головні теми, які цікавили німецьких парламентаріїв. На їхні запитання вперше відповідав новий канцлер Німеччини Олаф Шольц. Репортаж DW.
Угорщина: чому Віктор Орбан розраховує на виборчих туристів з України

Угорщина: чому Віктор Орбан розраховує на "виборчих туристів" з України 11.01.2022

Віктор Орбан та його політична сила навесні виборюватиме право залишитись при владі в Угорщині. Критики кажуть, що для цього можуть бути використані і маніпулятивні методи. До чого тут українське Закарпаття?

Рік після штурму Капітолію - чого цей рік навчив США

Рік після штурму Капітолію - чого цей рік навчив США 06.01.2022

Арешти, кримінальні справи і розслідування, що триває, - через рік після заворушень у Вашингтоні, очевидно, що розкол в американському суспільстві не подоланий.
Військова влада Малі хоче перенести вибори в країні на п'ять років

Військова влада Малі хоче перенести вибори в країні на п'ять років 02.01.2022

Влада Малі пропонує провести президентські і парламентські вибори, призначені на лютий 2022 року, не раніше, ніж за п'ять років.
Талібан розпустив виборчу комісію Афганістану через те, що в ній немає потреби

"Талібан" розпустив виборчу комісію Афганістану через те, що в ній "немає потреби" 25.12.2021

Колишній керівник розпущеної виборчої комісії заявив, що проблеми Афганістану ніколи не будуть вирішені, "оскільки не буде виборів".
У Чилі кандидат від лівих переміг на президентських виборах

У Чилі кандидат від лівих переміг на президентських виборах 20.12.2021

Габріель Боріч - наймолодший президент в історії Чилі. У боротьбі за пост президента він здобув перемогу над прихильником Піночета Антоніо Кастом.
Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19

Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19 10.12.2021

Коронавірусну кризу більш ефективно долають країни з міцною демократією: Нова Зеландія, Південна Корея, Швеція, Данія та Німеччина. Найгірші показники в Угорщини та Мексики, зазначає Фонд Бертельсманна.
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