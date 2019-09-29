 Демократи хочуть вивчити роль Пенса в тиску Трампа на Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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Новини

Демократи хочуть вивчити роль Пенса в тиску Трампа на Зеленського

Представники Демократичної партії в Конгресі США хочуть вивчити роль віцепрезидента Майка Пенса в спробах тиску президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Зустріч віцепрезидента США Майка Пенса з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві

Зустріч віцепрезидента США Майка Пенса (праворуч) з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві (1 вересня 2019 року)

Члени Демократичної партії в Палаті представників Конгресу США в п'ятницю, 4 жовтня, попросили віцепрезидента Майка Пенса надати документи, які стосуються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також дзвінка президента США Дональда Трампа українському колезі.

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Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та постпред США при ЄС Гордон Сондленд готували текст заяви для українського президента Володимира Зеленського щодо сина Байдена, пише The New York Times. (04.10.2019)

Демократи-голови трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування в рамках процедури імпічмента Трампа, дали Пенсу час до 15 жовтня, щоб він надав відповідні документи. У своєму листі вони стверджують, що в них є "питання щодо ролі, яку ви (Майк Пенс. - Ред.), можливо, відігравали в передачі чи посиленні серйозного послання президента (Дональда Трампа. - Ред.) українському президентові".

Нагадаємо, що члени Палати представників, де більшість зараз за Демократичною партією, у вересні ініціювали процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. В рамках розслідувань вони, зокрема, викликали з метою надання свідчень п'ятьох колишніх та нинішніх співробітників Державного департаменту США. Законодавці хочуть з'ясувати, чи чинив президент США Дональд Трамп тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови з ним з метою спонукати останнього до розслідувань проти сина Джо Байдена.

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