Демократи хочуть вивчити роль Пенса в тиску Трампа на Зеленського

Члени Демократичної партії в Палаті представників Конгресу США в п'ятницю, 4 жовтня, попросили віцепрезидента Майка Пенса надати документи, які стосуються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також дзвінка президента США Дональда Трампа українському колезі.

Демократи-голови трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування в рамках процедури імпічмента Трампа, дали Пенсу час до 15 жовтня, щоб він надав відповідні документи. У своєму листі вони стверджують, що в них є "питання щодо ролі, яку ви (Майк Пенс. - Ред.), можливо, відігравали в передачі чи посиленні серйозного послання президента (Дональда Трампа. - Ред.) українському президентові".

Нагадаємо, що члени Палати представників, де більшість зараз за Демократичною партією, у вересні ініціювали процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. В рамках розслідувань вони, зокрема, викликали з метою надання свідчень п'ятьох колишніх та нинішніх співробітників Державного департаменту США. Законодавці хочуть з'ясувати, чи чинив президент США Дональд Трамп тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови з ним з метою спонукати останнього до розслідувань проти сина Джо Байдена.