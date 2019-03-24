 Демократи вимагають публікації всієї доповіді Мюллера щодо зв′язків Трампа з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

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Новини

Демократи вимагають публікації всієї доповіді Мюллера щодо зв'язків Трампа з РФ

Лист генпрокурора Барра про відсутність доказів втручання Кремля у вибори в США "викликає більше запитань, ніж дає відповідей", заявила спікерка Палати представників.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

Лідери Демократичної партії США вимагають повного і невідкладного оприлюднення публікації доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо його розслідування зв'язків штабу Дональда Трампа з російською владою. Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер у неділю, 24 березня, заявили, що спецпрокурор однак не зняв з Трампа звинувачень у перешкоджанні правосуддю.

"Той факт, що доповідь спецпрокурора Мюллера не звільняє президента від таких серйозних звинувачень, як перешкода правосуддю, демонструє, наскільки терміново повна доповідь та уся документація мають бути оприлюднені без будь-якої подальшої затримки", - заявила Пелосі, передає агенція AP. За її словами, лист міністра юстиції США Вільяма Барра про результати розслідування "викликає більше запитань, ніж дає відповідей".

Позиція Барра, на думку Пелосі, не дозволяє йому робити об'єктивні висновки з приводу доповіді. "Зважаючи на відому широкому загалу упередженість пана Барра щодо розслідування спецпрокурора, його не можна назвати нейтральним спостерігачем", - підкреслила вона. 14 березня Палата представників Конгресу одноголосно проголосувала за вимогу зробити публічним звіт.

Як повідомлялось, Роберт Мюллер 22 березня завершив розслідування ймовірного втручання Москви в вибори американського президента у 2016 році. Наступного дня Вільям Барр направив до Палати представників Конгресу США лист, в якому заявив, що слідство не виявило змови команди Трампа з російською владою.

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Палата представників Конгресу США хоче зробити публічною доповідь спецпрокурора Мюллера про результати розслідування щодо втручання Росії в американські вибори. Існують побоювання, що Трамп хоче приховати її. (14.03.2019)

Спецпрокурор Роберт Мюллер передав доповідь про ймовірне втручання Кремля в президентські вибори у США американському генпрокурору Вільяму Барру. (23.03.2019)

Що стосується іншого предмету розслідування - підозр у тому, що Дональд Трамп перешкоджав правосуддю, то у звіті Мюллера, який процитував Барр, стверджується, що не було встановлено факту скоєння злочину президентом США. Водночас звіт також і не виправдав Трампа в цьому. Вирішувати, чи скоював Трамп якісь злочинні дії в справі перешкоджання правосуддю, буде міністр юстиції Вільям Барр, йдеться у звіті. Сам Барр наголосив, що для обвинувачення Трампа у перешкоджанні правосуддю наведених у звіті Мюллера доказів недостатньо.

Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. В рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. В рамках розслідування було допитано близько 500 свідків. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців.

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