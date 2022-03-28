Демократична партія США

Демократична партія, або Демократи - одна з двох найбільших політичних партії США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Демократична партія".

Демократична партія є однією з двох найбільших політичних партії США. Роком заснування Демократичної партії вважається 1828, хоча її початки сягають ще в у 1792 рік. Спочатку саме демократи виступали за сегрегацію в суспільстві. Згодом, однак, демократи повністю переорієнтувалися. Нині вони вважаються ліберальнішими в порівнянні з республіканцями й менш консервативними, більш орієнтованими на прогресивізм, течію, котра виступає, зокрема, за проведення соціальних і політичних реформ зверху. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.