Демократична партія США

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Демократична партія, або Демократи - одна з двох найбільших політичних партії США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Демократична партія".
Демократична партія є однією з двох найбільших політичних партії США. Роком заснування Демократичної партії вважається 1828, хоча її початки сягають ще в у 1792 рік. Спочатку саме демократи виступали за сегрегацію в суспільстві. Згодом, однак, демократи повністю переорієнтувалися. Нині вони вважаються ліберальнішими в порівнянні з республіканцями й менш консервативними, більш орієнтованими на прогресивізм, течію, котра виступає, зокрема, за проведення соціальних і політичних реформ зверху. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Очільник найбільшої фракції правлячої коаліції в Бундестазі Рольф Мютценіх нагадав про побоювання, пов'язані з можливим вторгненням РФ в Україну, і закликав "знайти вихід із порочного кола ескалації" шляхом переговорів.
Завдяки йому в німецьких соціал-демократів відкрилося друге дихання. Хоча в партії його називали "шольцоматом" і недолюблювали. Шольц, однак, маленькими кроками непохитно рухався вперед. Портрет нового канцлера.