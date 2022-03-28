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Демократична партія США

Демократична партія, або Демократи - одна з двох найбільших політичних партії США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Демократична партія".

Демократична партія є однією з двох найбільших політичних партії США. Роком заснування Демократичної партії вважається 1828, хоча її початки сягають ще в у 1792 рік. Спочатку саме демократи виступали за сегрегацію в суспільстві. Згодом, однак, демократи повністю переорієнтувалися. Нині вони вважаються ліберальнішими в порівнянні з республіканцями й менш консервативними, більш орієнтованими на прогресивізм, течію, котра виступає, зокрема, за проведення соціальних і політичних реформ зверху. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецькі соціал-демократи впевнено перемогли на виборах у Саарі

Німецькі соціал-демократи впевнено перемогли на виборах у Саарі 28.03.2022

За попередніми результатами, переможницею на виборах до ландтагу федеральної землі Саар стала СДПН. Вона обходить ХДС, який очолював уряд регіону з 1999 року.
Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна

Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна 01.02.2022

Ґергард Шредер говорить одне, Зіґмар Ґабріель - інше, а канцлер Олаф Шольц взагалі темнить. Серед соціал-демократів досі панувало різноголосся стосовно Кремля. Якою буде єдина позиція СДПН?

Парламентські вибори в Португалії проходять із двома фаворитами

Парламентські вибори в Португалії проходять із двома фаворитами 30.01.2022

Шанси на перемогу мають як правляча Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти, так і її головний суперник - Соціал-демократична партія.
У Бундестазі закликали вирішити конфлікт із РФ дипломатією, а не поставками зброї Україні

У Бундестазі закликали вирішити конфлікт із РФ дипломатією, а не поставками зброї Україні 29.01.2022

Поставки зброї в Україну не зміцнять роль Заходу як посередника у врегулюванні конфлікту з Москвою, вважає очільник фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютценіх.
У ФРН генсек правлячої партії закликав не змішувати ПП-2 з політикою

У ФРН генсек правлячої партії закликав не змішувати "ПП-2" з політикою 09.01.2022

"Північний потік-2" майже підключений до мережі. На певному етапі в дискусіях щодо нього "потрібен мир" із політичного та правового погляду, заявив Кевін Кюнерт.
Уряд Берліна вперше в історії очолила жінка

Уряд Берліна вперше в історії очолила жінка 21.12.2021

Колишня міністерка ФРН Франциска Ґіффай стала бургомістеркою Берліна та очолила уряд цієї німецької федеральної землі. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Раніше вона перебувала в центрі скандалу з плагіатом.
Голова найбільшої урядової фракції Німеччини закликав до переговорів з РФ щодо України

Голова найбільшої урядової фракції Німеччини закликав до переговорів з РФ щодо України 18.12.2021

Очільник найбільшої фракції правлячої коаліції в Бундестазі Рольф Мютценіх нагадав про побоювання, пов'язані з можливим вторгненням РФ в Україну, і закликав "знайти вихід із порочного кола ескалації" шляхом переговорів.
Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії

Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії 11.12.2021

Співголовами СДПН на з'їзді партії обрали Ларса Клінґбайля та Саскію Ескен. Також новим генеральним секретарем партії обрано Кевіна Кюнерта.
В Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду

В Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду 08.12.2021

В уряді, сформованому Соціал-демократичною партією Німеччини, Зеленими та Вільною демократичною партією, міністерські посади порівну поділили чоловіки і жінки.

Новий канцлер Німеччини: хто такий Олаф Шольц і чого від нього очікувати (відео)

Новий канцлер Німеччини: хто такий Олаф Шольц і чого від нього очікувати (відео) 08.12.2021

Завдяки йому в німецьких соціал-демократів відкрилося друге дихання. Хоча в партії його називали "шольцоматом" і недолюблювали. Шольц, однак, маленькими кроками непохитно рухався вперед. Портрет нового канцлера.
У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду

У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду 07.12.2021

СДПН, Зелені та Вільні демократи, які сформують новий уряд ФРН, офіційно підписали угоду, що визначає основні завдання коаліції на найближчі чотири роки.
Останній партнер майбутньої коаліції ФРН схвалив її створення

Останній партнер майбутньої коаліції ФРН схвалив її створення 06.12.2021

Члени партії "Союз-90/Зелені" схвалили участь у "світлофорній коаліції" з соціал-демократами та лібералами. Підписання коаліційної угоди очікується 7 грудня.
Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду

Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду 06.12.2021

У новому уряді Німеччини під керівництвом Олафа Шольца буде дотримана гендерна рівність. До його складу увійдуть 16 міністрів - вісім чоловіків і вісім жінок.

Німецькі вільні демократи схвалили коаліцію з Зеленими і СДПН

Німецькі вільні демократи схвалили коаліцію з Зеленими і СДПН 05.12.2021

На партійному з'їзді ВДП 92,2 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із соціал-демократами і Зеленими.

Соціал-демократи першими схвалили нову коаліцію у Німеччині

Соціал-демократи першими схвалили нову коаліцію у Німеччині 04.12.2021

На партійному з'їзді СДПН 98,8 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із "зеленими" та лібералами. Очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини 03.12.2021

Анґела Меркель офіційно залишає посаду канцлерки Німеччини, яку вона обіймала 16 років - з 2005 року. DW озирається на "еру Меркель".

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