 Дев′ять країн ЄС домовилися про нову військову ініціативу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

Дев'ять країн ЄС домовилися про нову військову ініціативу

Новий європейський військовий проект має на меті проведення спільних навчань та обмін інформацією між генштабами збройних сил.

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (ліворуч) та Франції Флоранс Парлі (архівне фото)

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (ліворуч) та Франції Флоранс Парлі (архівне фото)

Дев'ять країн Євросоюзу мають намір спільно швидше реагувати на кризові ситуації та домовилися про новий військовий проект. У понеділок, 25 червня, міністри оборони Франції, Німеччини, Бельгії, Великобританії, Данії, Нідерландів, Естонії, Іспанії та Португалії на полях зустрічі глав зовнішньополітичних та оборонних відомств країн ЄС підписали меморандум про наміри щодо створення так званої "Європейської інтервенційної ініціативи".

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Проект був запропонований Францією. Він не передбачає створення окремих підрозділів, готових до військових дій, повідомляє агенція AFP. За словами міністерки оборони Франції Флоранс Парлі, його метою є проведення спільних навчань та обмін інформацією між генеральними штабами, "щоб наші збройні сили могли навчитися діяти спільно". Вона також зазначила, що в рамках цієї ініціативи країни можуть спільно діяти і під час кризових ситуацій невійськового характеру, наприклад, при подоланні наслідків стихійних лих. 

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що цей проект є "форумом" країн-однодумців для аналізу та раннього розпізнавання криз. За її словами, результатом може бути спільна реакція учасників проекту.

Ініціатива відкрита до приєднання і для інших держав. Свою зацікавленість вже задекларувала Італія, однак Риму необхідно більше часу для вивчення проекту з огляду на нещодавнє формування уряду країни. 

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