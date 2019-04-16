 Дебати між Порошенком та Зеленським: обмін звинуваченнями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Дебати між Порошенком та Зеленським: обмін звинуваченнями

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський проводять дебати на "Олімпійському". У своїх виступах опоненти обмінялися взаємними звинуваченнями.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський на сцені на Олімпійському

Петро Порошенко та Володимир Зеленський на сцені на "Олімпійському"

На стадіоні "Олімпійській" у Києві ввечері у п'ятницю, 19 квітня, відбувається зустріч кандидатів в президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського, який Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала "заходом передвиборчої агітації у формі публічних дебатів". На стадіоні встановлено дві сцени, а сам стадіон розділено на дві однакові частини огорожею. Перед цим на "Олімпійському" тривали виступи артистів.

Ведучі дебатів Олена Фроляк та Андрій Куликов ознайомили глядачів з правилами та розіграли жеребом порядок виспуту - дебати розпочав Володимир Зеленський. Петро Порошенко після початку заходу перейшов на сцену до опонента та привітав його. Опоненти потиснули один одному руки.

Дебати розпочалися зі взаємних звинувачень. Володимир Зеленський закинув Петру Порошенку невиконання своїх передвиборчих обіцянок та збагачення. "Я був у 2014 році за пана Порошенка, але я помилився. Ми помилилися (...) Чи могли ми тоді уявити, що його "життя по-новому" буде нашим виживанням. Чи могли ми уявити, що його "збагачення людей" стане збагаченням його людей!", - наголосив Зеленський, додавший, що він є результатом помилок та обіцянок чинного президента. 

Прибічник Володимира Зеленського на стадіоні

Прибічник Володимира Зеленського на стадіоні

Своєю чергою Петро Порошенко у виступі заявив, що український народ не отримав відповіді щодо подальших планів Зеленського. "Право народу знати - що збирається робити кандидат в президенти воюючої країни. І саме він, а не його радники (...) Пан Володимир, ви самі сказали, що ви кіт в мішку, але ви не кіт, ви мішок", - заявив Порошенко. Він також закинув опоненту ігнорування повісток до військкомату.

У МВС оцінили кількість глядачів на стадіоні у 22 тисячі. Більшість секторів на НСК "Олімпійський" - порожні. Міністерство внутрішніх справ очікувало близько 60 тисяч глядачів.

У МВС також повідомляли про те, що глядачів на дебати привозили з усієї країни, тому на в'їзді до столиці спостерігалась складна транспортна ситуація.

Люди на стадіоні Олімпійський перед початком дебатів

Люди на стадіоні "Олімпійський" перед початком дебатів

Перед початком дебатів в центрі столиці були посилені заходи безпеки. Територію стадіону перевірили вибухотехнічні групи та кінологи, повідомили в Національній поліції. Порядок забезпечують близько 10 тисяч правоохоронців. 

Правоохоронці біля стадіону

Правоохоронці біля стадіону

Захід на стадіоні триватиме близько години. Після цього, згідно з рішенням ЦВК, відбудуться офіційні дебати кандидатів в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Втім раніше штаб Володимира Зеленського повідомляв, що він не приїде на них. Тому планується, що Петро Порошенко відповідатиме там на питання журналістів.

Як відомо, за результатами першого туру виборів президента висунутого партією "Слуга народу" коміка Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, самовисуванця Порошенка, який є чинним президентом, - 15,95 відсотка. Голосування у другому турі президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня.

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