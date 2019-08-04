 Двоє людей загинули внаслідок стрілянини на базі ВМС США Перл-Харбор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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Новини

Двоє людей загинули внаслідок стрілянини на базі ВМС США Перл-Харбор

Американський військовий моряк відкрив стрілянину на військовій базі Перл-Харбор. Двоє людей загинули, нападник застрелився.

База ВМС США Перл-Харбор на Гаваях

База ВМС США Перл-Харбор на Гаваях

Чоловік, пізніше ідентифікований як моряк ВМС США, в середу, 4 грудня, розпочав стрілянину на військово-морській базі Перл-Харбор, внаслідок чого поранення отримали три людини. Двоє осіб пізніше померли від поранень. Стан третього пораненого, котрого госпіталізували, лікарі оцінюють як стабільний. Нападник, одягнений, за свідченням очевидців, в матроську уніформу, наклав на себе руки. Про мотиви стрільця поки що не повідомляється, пише "Інтерфакс". Триває розслідування.

База ВМС в зв'язку з інцидентом була закрита і оточена на кілька годин. Пізніше базу знову відкрили. У Білому домі повідомили, що "президент був поінформований про стрілянину (…) і продовжує стежити за ситуацією".

База Перл-Харбор розташована недалеко від міста Гонолулу (штат Гаваї). На базі розміщуються ВМС і ВПС США.

 

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