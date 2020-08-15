Двоє затриманих у Мінську українців повернулися додому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українські правозахисники Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, які були раніше затримані в Мінську, вже перетнули український кордон.

"Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику", - написав Кулеба у суботу, 15 серпня, на своїй сторінці у Twitter.

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Як повідомлялося, двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв були затримані у Мінську в середу, 12 серпня. Наступного дня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Київ звернувся до Мінська з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих українців.

Нагадаємо, що в Білорусі вже майже тиждень відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.

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