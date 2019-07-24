ДБР півтори години допитувала Петра Порошенка

Експрезидент України Петро Порошенко у четвер, 25 липня, прибув на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР). Допит тривав півтори години, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

Сам Порошенко після допиту розповів, що він давав слідчим пояснення, які стосуються угоди про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському". Крім того, за його словами, ДБР "намагається продовжувати слідчі дії проти каналу "Прямий".

Речниця ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що Порошенка було допитано як свідка і що йому було вручено повістку на наступний допит. "Повістку на наступний допит він отримав", - зазначила Іванова, але не уточнила, коли саме відбудеться наступний допит.

Під час виходу Порошенка з будівлі ДБР стався інцидент, коли четверо невідомих чоловіків намагалися напасти на експрезидента. Вже коли він сів у автомобіль і відїжджав від офісу ДБР, кілька невідомих намагалися підбігти до машини Порошенка. Зав'язалася нетривала сутичка, під час якої охоронець експрезидента відбив одного нападника парасолькою, а той у відповідь розпорошив сльозогінний газ. Нападникам вдалося втекти, їх поки що не було затримано.

"Спростувати потуги Портнова"

Перед допитом Порошенко, прийшовши до ДБР, заявив, що довелося перенести міжнародну зустріч і "реагувати на ті інсинуації", які "запускають" і ексзаступник глави адміністрації президента часів перебування при владі Віктора Януковича Андрій Портнов, і "окремі представники ДБР". За словами Порошенка, він прийшов, щоб "повністю спростувати потуги Портнова і його прибічників із Російської Федерації, щоб дискредитувати Україну". Він також повідомив, що не отримував офіційного виклику на допит до ДБР.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко прийшов у ДБР, але його там не допитали. Після цього очільник відомства Роман Труба заявив, що на 24 липня слідчі дії за участі експрезидента не планувалися і висловив сподівання, що Порошенко прийде 25 липня. Він також зазначив, що адвокати колишнього глави держави просили про перенесення допиту.

17 липня директор ДБР заявляв, що Петро Порошенко не з'явився на допит і що його викликатимуть повторно після виборів. Адвокати експрезидента тоді пояснили це проведення передвиборчої кампанії.

Раніше колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР низку заяв про нібито вчинення злочинів Порошенком і його оточенням. Потім він повідомив, що допит Порошенка мав відбутися в рамках розслідувань у справі "про офшори і відмивання злочинних доходів".