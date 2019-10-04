 ДБР повідомило про підозру ексдепутату Сергію Пашинському | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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ДБР повідомило про підозру ексдепутату Сергію Пашинському

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутатау Сергію Пашинському про підозру в заподіянні поранення людині.

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський (фото з архіву)

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило ексдепутату Сергію Пашинському про підозру у заподіянні поранення людині в Київській області. "Слідчі центрального апарату ДБР повідомили про підозру народному депутату України V-VIII скликань у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження", - йдеться у повідомленні ДБР, розміщеному на сайті бюро в п'ятницю, 4 жовтня.

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього генпрокурора Юрія Луценка, якого підозрюють у сприянні незаконному гральному бізнесу. Луценко ці обвинувачення відкидає. (01.10.2019)

Хід розслідування конфлікту, під час якого народний депутат Сергій Пашинський вистрілив у 38-річного чоловіка, що стався 31 грудня 2016 року під Києвом, перебуває на особистому контролі прокурора Київської області. (03.01.2017)

У повідомленні зазначається, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом і громадянином, під час якого депутат вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19. У ДБР наголошують, що внаслідок цього потерпілий отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судової експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими. "Наразі вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у бюро.

У свою чергу, Пашинський заявив, що буде боротися за справедливість, оскільки впевнений у законності своїх дій. "Що стосується обвинувачень у справі, яку вже давно було закрито, але порушено новою владою на замовлення цього "юриста Януковича" (Андрія Портнова), можу сказати тільки одне: я не шкодую, що вчинив саме так в ту ніч стосовно нападника. Упевнений у своїй правоті і законності своїх дій. Ніч, п'яний кримінальний елемент загрожує дружині, б'є тебе пляшкою по голові, - будь-яка людина в такій ситуації зобов'язана захищати свою сім'ю і себе", - написав у Facebook колишній депутат.

Нагадаємо, що Пашинський очолював у Верховній Раді VIII скликання комітет з питань національної безпеки й оборони.

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