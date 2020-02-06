ДБР повідомило ексдепутатці про підозру в перешкоджанні діяльності журналіста

Державне бюро розслідувань України (ДБР) у вівторок, 25 лютого, повідомило колишній народній депутатці Верховної Ради восьмого скликання про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

"Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишній народний депутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису", - ідеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Бюро не повідомляє ім'я та прізвище підозрюваної. За даними низки українських ЗМІ, йдеться про колишню народну депутатку фракції "Народний фронт" Тетяну Чорновол.

Згаданий інцидент стався під час засідання Апеляційного адміністративного суду Києва щодо обраного запобіжного заходу народному депутату Верховної Ради восьмого скликання фракції "Народний фронт" Сергію Пашинському.

У ДБР повідомляють, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Офіс генерального прокурора. У разі доведення провини підозрюваній загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.

Справа Сергія Пашинського

Нагадаємо, 18 жовтня минулого року Київський апеляційний суд залишив під арештом Сергія Пашинського. 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештувавПашинського на два місяці без права внесення застави.

Перед цим ДБР повідомило екслдепутатупро підозру у заподіянні поранення людині в Київській області. У повідомленні ДБР зазначається, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом і громадянином, під час якого депутат вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19.

Сам Пашинський запевняє, що в такий спосіб захищався від нападника й заперечував свою провину. Він очолював у Верховній Раді восьмого скликання комітет з питань національної безпеки й оборони.

У грудні апеляційний суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.