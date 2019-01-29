Данія закликає до санкцій ЄС щодо Москви через дії в Азовському морі

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен вважає, що ЄС необхідно відреагувати санкціями на дії Росії щодо України в Азовському морі. Заяву глави МЗС Данії оприлюднила у вівторок, 29 січня, прес-служба відомства з нагоди візиту Самуельсена в Україну. "Я вважаю, ЄС має відреагувати на агресивну російську поведінку", - зазначається в оприлюдненій заяві данського урядовця, яку цитує агенція новин Reuters.

Раніше джерела Reuters інформували, що ЄС може оголосити РФ дипломатичну ноту протесту у зв'язку з утриманням в Росії 24-х українських моряків, захоплених під час інциденту в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки. Очікується, що це може відбутися цього тижня, повідомляло агентство з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Глави МЗС Данії, України та Чехії прибули до Маріуполя

У вівторок, 29 січня міністри закордонних справ України, Чехії та Данії Павло Клімкін, Томаш Петршичек і Андерс Самуельсен прибули з візитом до міста Маріуполь на Азовському морі. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко в соціальній мережі Twitter.

Програма візиту передбачає відвідування КПВВ "Гнутове" та огляд акваторії Маріупольського морського порту. Урядовці ознайомляться й з наслідками блокади українських морських портів у Азовському морі з боку Росії, повідомили в прес-службі МЗС України.