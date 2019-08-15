 Гібралтар звільнив танкер із іранською нафтою попри спротив США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2019

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Новини

Гібралтар звільнив танкер із іранською нафтою попри спротив США

Суд у Гібралтарі дозволив затриманому танкеру з іранською нафтою залишити води підконтрольної Великобританії території попри спроби Вашингтона відтягнути це рішення.

Супертанкер Grace 1 біля узбережжя Гібралтару

Супертанкер Grace 1 біля узбережжя Гібралтару

Затриманий у липні супертанкер Grace 1, завантажений іранською нафтою, зможе залишити британську заморську територію Гібралтар. Таке рішення у четвер, 15 серпня, оголосив головуючий суддя Верховного суду Гібралтару Ентоні Дадлі. Він повідомив, що іранська сторона в офіційному письмовому зобов'язанні виключила постачання нафти танкером до Сирії. Таким чином, підстав для подальшого затримання судна не було, зазначив у четвер глава уряду Гібралтару Фабіан Пікардо. 

Звільнення танкера мало відбутися ще вранці цього ж дня, однак Сполучені Штати подали клопотання про подальше затримання Grace 1. Документ надійшов за кілька годин до рішення Верховного суду Гібралтару щодо долі танкера, заявили в уряді цієї британської заморської території.

У американському мін'юсті досі не прокоментували цю інформацію, а британське МЗС зазначило, що не готове коментувати цю новину, бо розслідування довкола Grace 1 є справою уряду Гібралтару.

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Водночас Іран підтвердив рішення про звільнення судна. Про те, що танкер вже незабаром залишить Гібралтар у Twitter написав посол країни у Лондоні Хамід Баідінежад. Він зазначив, що закінчення "незаконного затримання" Grace 1 стало результатом інтенсивних переговорів іранського МЗС із британською стороною протягом минулих тижнів. Також він назвав рішення суду "болючою поразкою" для США.

Однак досі не відомо, коли звільнений танкер зможе війти у море. Раніше у четвер були звільнені капітан та три офіцери екіпажу Grace 1. Зараз місцезнаходження команди судна, жоден представник якої не є громадянином Ірану, залишається невідомим. Згідно з повідомленнями ірнаського телебачення, екіпаж танкера складається з індусів, пакистанців та українців.

Супертанкер під прапором Панами з іранською нафтою  був затриманих у протоці Гібралтар 4 липня. Підставою стала підозра, що нафту буде поставлено до Сирії в обхід санкцій ЄС. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера.

За два тижні після інциденту "Корпус вартових Ісламської революції" Ірану заявив про затримання в Ормузькій протоці британського танкера Stena Impero, який нібито порушив міжнародні морські правила.

Нинішнє рішення в Гібралтарі дає підстави очікувати можливого зниження напруженості у конфлікті між Іраном та низкою західних країн, серед яких США та Великобританія, зазначає інформагентство dpa.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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