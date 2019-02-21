Гурт Kazka теж відмовився від участі в "Євробаченні-2019"

Гурт Kazka, який посів третє місце в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2019", відмовився від подальшої участі в змаганні.

"Ми хочемо і вважали б за честь представляти Україну на "Євробаченні". Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на нацвідбір. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія - об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на "Євробачення", - повідомив гурт у своєму акаунті в соцмережі Instagram у середу, 27 лютого.

Водночас у гурті Kazka заявили, що не відмовляються "від своєї головної мети - нести українську культуру миру". "Ми готові представити Україну на конкурсі наступного року, якщо нас оберуть. А поки що ми рухаємося далі й очікуємо всіх вас на наших концертах", - цитує повідомленні гурту агентство "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що акціонерне товариство (ПАТ) "Національна суспільна телерадіокомпанія" (НСТУ) веде переговори з гуртом Kazka щодо можливої участі в конкурсі "Євробачення-2019". Про перемовини з гуртом, що посів третє місце в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2019", повідомила в вівторок, 26 лютого, членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова.

На думку Кольцової, ситуація навколо цьогорічного відбору учасника від України - "криза, на яку немає однозначної відповіді". Водночас, за словами Кольцової, НСТУ готова до того, що на пісенному конкурсі "Євробачення-2019" взагалі може не бути представника від України.

Як повідомлялося, 23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка Maruv. Згодом ЗМІ повідомили, що у Maruv заплановано кілька концертів у РФ. НСТУ запропонувала Maruv укласти договір.

25 лютого Maruv заявила, що готова відмовитися від гастролей у Росії, але її непокоять інші пункти договору, запропонованого НСТУ. Серед них: заборона будь-якої імпровізації на сцені без затвердження НСТУ, негайне передання авторських прав на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music, чітке виконання будь-яких вимог і вказівок НСТУ, заборона на спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ, нагадує агенція новин "Інтерфакс-України". За словами Maruv, у разі порушення одного з пунктів передбачено штраф у розмірі два мільйони гривень і компенсацію збитків на невизначену суму.

Пізніше 25 лютого стало відомо, що НСТУ і співачка Maruv не знайшли спільного рішення та не уклали договір про участь виконавиці в цьому конкурсі.

У вівторок, 26 лютого, гурт Freedom-jazz girls band, що посів друге місце в нацвідборі на конкурс "Євробачення-2019", повідомив, що відмовився від подальшої участі в конкурсі.

Четверте і п'яте місця в нацвідборі посіли Brunettes Shoot Blondes та Yuko відповідно.