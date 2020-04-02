 Гуманітарна допомога для Італії: Україна відправить медиків і спирт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Гуманітарна допомога для Італії: Україна відправить медиків і спирт

Український президент доручив відправити до Італії гуманітарну допомогу у вигляді бригади лікарів та медичного спирту. Також Володимир Зеленський обіцяє, що СБУ контролюватиме розподіл медикаментів у регіонах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський знову звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання жорстко контролювати розподіл медичних засобів та обладнання в регіонах. Про це він сказав під час відеозвернення, оприлюдненого увечері в п'ятницю, 3 квітня.

"До контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України. Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів або друзів або, ще гірше, перепродувати медичні засоби ми не дамо нікому", - наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що співробітники СБУ також мають допомогти у вирішенні іншої проблеми, коли не всі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію про забезпечення і "прикрашають дійсність". "Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці гірша. Вирішення цього питання - на особистому контролі головного санітарного лікаря України", - заявив глава держави.

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Також Зеленський повідомив, що українські лікарі регулярно контактують зі своїми китайськими колегами для отримання важливої інформації та досвіду в боротьбі з коронавірусом. "Хочу сказати, що наші лікарі регулярно контактують із медиками з міста Уханя. Вони постійно отримують важливу інформацію і передовий досвід від китайських колег щодо протидії коронавірусу", - зазначив президент.

Спирт і медики - гуманітарна допомога для Італії

Крім того, як повідомляється на сайті українського президента, Володимир Зеленський у п'ятницю підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії. У її межах Україна відправить бригаду медиків і надасть медичний спирт.

"Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", - наголосив Зеленський. Згідно з повідомленням на сайті українського президента, Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона - проживання та харчування. За словами Зеленського, "лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби".

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Раніше цього дня повідомлялося, український Кабмін посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, з 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. В громадських містах заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів. Також буде заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей.

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