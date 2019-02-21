Гуайдо повертається у Венесуелу та закликає до нових протестів

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо у неділю, 3 березня, на еквадорському військовому літаку залишив місто Салінас на узбережжі Еквадору. Незадовго до цього політик оголосив про свої наміри повернутися на батьківщину.

Там Гуайдо планує очолити протести проти глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Маршрут, яким Гуайдо має намір повернутися у Венесуелу, - невідомий та не розкривається прес-службою політика, повідомляє агенція Reuters. З Салінаса він попрямував до іншого еквадорського міста - Гуаякіля. Для того, щоб прибути до столиці Венесуели Каракаса у понеділок, 4 березня, він міг би скористатися одним з комерційних авіарейсів зі столиці Колумбії Боготи або Панами.

Упродовж останніх кількох днів Гуайдо здійснив поїздки низкою латиноамериканських країн, щоб заручитися підтримкою у боротьбі проти Мадуро. Раніше він закликав своїх прихильників вийти на нові акції протесту у Венесуелі 4 і 5 березня.

Після повернення до Венесуели Гуайдо може загрожувати затримання та арешт, оскільки він порушив постанову Верховного суду Венесуели, який заборонив йому виїзд за кордон. Про можливість арешту опонента заявив 26 лютого і Ніколас Мадуро. Напередодні, 2 березня, Європейський Союз застеріг уряд Венесуели від спроб заарештувати Гуайдо.