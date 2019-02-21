 Гуайдо повертається у Венесуелу та закликає до нових протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2019

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Новини

Гуайдо повертається у Венесуелу та закликає до нових протестів

Хуан Гуайдо має невдовзі повернутися у Венесуелу попри загрозу арешту. Він закликає прихильників продовжити протести проти Ніколаса Мадуро.

Хуан Гуайдо має намір повернутися у Венесуелу

Хуан Гуайдо має намір повернутися у Венесуелу

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо у неділю, 3 березня, на еквадорському військовому літаку залишив місто Салінас на узбережжі Еквадору. Незадовго до цього політик оголосив про свої наміри повернутися на батьківщину.

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Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо може бути заарештований, коли повернеться до країни, заявив венесуельський глава Ніколас Мадуро. Сам Гуайдо заявив, що повернеться до Венесуели, попри ризики. (26.02.2019)

Берлін закликав Каракас дозволити поставки гуманітарних вантажів в країну. В такому разі уряд ФРН зміг би виділити п'ять мільйонів євро на допомогу населенню Венесуели, кажуть у Берліні. (02.03.2019)

Там Гуайдо планує очолити протести проти глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Маршрут, яким Гуайдо має намір повернутися у Венесуелу, - невідомий та не розкривається прес-службою політика, повідомляє агенція Reuters. З Салінаса він попрямував до іншого еквадорського міста - Гуаякіля. Для того, щоб прибути до столиці Венесуели Каракаса у понеділок, 4 березня, він міг би скористатися одним з комерційних авіарейсів зі столиці Колумбії Боготи або Панами.

Упродовж останніх кількох днів Гуайдо здійснив поїздки низкою латиноамериканських країн, щоб заручитися підтримкою у боротьбі проти Мадуро. Раніше він закликав своїх прихильників вийти на нові акції протесту у Венесуелі 4 і 5 березня.

Після повернення до Венесуели Гуайдо може загрожувати затримання та арешт, оскільки він порушив постанову Верховного суду Венесуели, який заборонив йому виїзд за кордон. Про можливість арешту опонента заявив 26 лютого і Ніколас Мадуро. Напередодні, 2 березня, Європейський Союз застеріг уряд Венесуели від спроб заарештувати Гуайдо.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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