Гуайдо повертається у Венесуелу та закликає до нових протестів

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо у неділю, 3 березня, на еквадорському військовому літаку залишив місто Салінас на узбережжі Еквадору. Незадовго до цього політик оголосив про свої наміри повернутися на батьківщину.
Там Гуайдо планує очолити протести проти глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Маршрут, яким Гуайдо має намір повернутися у Венесуелу, - невідомий та не розкривається прес-службою політика, повідомляє агенція Reuters. З Салінаса він попрямував до іншого еквадорського міста - Гуаякіля. Для того, щоб прибути до столиці Венесуели Каракаса у понеділок, 4 березня, він міг би скористатися одним з комерційних авіарейсів зі столиці Колумбії Боготи або Панами.
Упродовж останніх кількох днів Гуайдо здійснив поїздки низкою латиноамериканських країн, щоб заручитися підтримкою у боротьбі проти Мадуро. Раніше він закликав своїх прихильників вийти на нові акції протесту у Венесуелі 4 і 5 березня.
Після повернення до Венесуели Гуайдо може загрожувати затримання та арешт, оскільки він порушив постанову Верховного суду Венесуели, який заборонив йому виїзд за кордон. Про можливість арешту опонента заявив 26 лютого і Ніколас Мадуро. Напередодні, 2 березня, Європейський Союз застеріг уряд Венесуели від спроб заарештувати Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле