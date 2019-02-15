Гуайдо закликає прибічників допомогти доставити гуманітарну допомогу

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо у суботу, 16 лютого, закликав тисячі волонтерів допомогти доставити до країни наступного тижня гуманітарну допомогу із США, яка зберігається на території сусідньої Колумбії. Він також оголосив про проведення акцій протесту по всій Венесуелі. "23 лютого будуть демонстрації в містах всюди по країні, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги", - цитує Гуайдо агентство AFP.

Тим часом у Колумбії на кордоні з Венесуелою накопичилися вже багто тонн допомоги зі США. Глава Венесуели Мадуро, однак, наказав посилити охорону кордону, оскільки побоюється вторгнення американців. Гуманітарну допомогу він назвав "гнилою та зараженою їжею".

Нагадаємо, Хуан Гуайдо у січні проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США, багато країн Євросоюзу та Латинської Америки визнали його легітимним лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними та інспірованими Вашингтоном. Західні країни не визнають легітимність другого президентського терміну Мадуро, оскільки вибори в країні минулого року не були демократичними.