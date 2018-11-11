 Грузія, Молдова та Україна спільно вирішуватимуть територіальні проблеми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

Грузія, Молдова та Україна спільно вирішуватимуть територіальні проблеми

Представники Молдови, України та Грузії на домовилися спільно вирішувати проблеми, пов'язані з відновленням територіальної цілісності країн.

Кишинів, Київ та Тбілісі планують спільно вирішувати територіальні проблеми

Кишинів, Київ та Тбілісі планують спільно вирішувати територіальні проблеми

Представники Молдови, України та Грузії на консультаціях у Кишиневі домовилися спільно вирішувати проблеми, пов'язані з відновленням територіальної цілісності трьох країн. Про це у вівторок, 13 листопада, повідомила віце-прем'єрка Молдови з реінтеграції Крістіна Лєснік, виступаючи на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром з питань примирення і громадянської рівноправності Грузії Кетеваном Цікелашвілі і міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадимом Чернишем.

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"Ми поділилися досвідом у вирішенні таких проблем, з якими стикаються наші країни. Також обговорили і виклики, що постають перед нашими країнами і на які ми маємо відповідати. Ми чудово усвідомлюємо, що ці виклики - вже не внутрішня, національна проблема, - це регіональні і навіть міжнародні проблеми, які необхідно вирішувати", - сказала Лєснік. За її словами, три країни домовилися продовжити обговорення за трьома напрямами: права людини; проблеми безпеки і оборони; обмін думками та експертизи.

"Цю проблематику мають обговорювати в майбутньому на цій платформі. Ми домовилися встановити механізми для інституціоналізації цієї тристоронньої платформи, щоб обмінятися досвідом і розробити нові підходи для вирішення проблем, з якими стикаються наші країни", - зазначила представниця Молдови. 

Нагадаємо, що в червні Молдова, Україна і Грузія створили Міжпарламентську асамблею трьох країн.

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