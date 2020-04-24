Грузія відкликала посла з України для консультацій через Саакашвілі

Грузія відкликала свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані у п'ятницю, 8 травня.

"Це заведена практика в дипломатичних відносинах, яка свідчить про виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків потрібна консультація з послом", - цитує Залкаліані інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Грузинський міністр уточнив, що Грузія "не розглядає питання розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства" з Україною.

Ким Саакашвілі працюватиме в Україні

7 травня президент України Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Це допоміжний орган при президентові України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо планування, реалізації й моніторингу реформ.

Раніше для Саакашвілі в Києві готували посаду віце-прем'єра з реформ. Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявляв, що таке призначення буде сприйняте в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок, пише "Інтерфакс-Україна". Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала неприйнятним призначення Саакашвілі на високу державну посаду в України.

Міхеіл Саакашвілі двічі обіймав посаду президента Грузії - з 2004 до 2007 року та з 2008 до 2013. Він є одним із лідерів "Революції троянд". У Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу відкидає. Після повалення режиму Віктора Януковича Міхеіл Саакашвілі був головою Одеської обласної державної адміністрації у 2015-2016 роках. Згодом Петро Порошенко позбавив його українського громадянства, яке раніше надав, а самого Саакашвілі у 2018 році видворили з України.