Громадянство

Російська паспортизація Донбасу і не тільки: як може відповісти Україна

Росія вже кілька років активно роздає свої паспорти мешканцям ОРДЛО. Саме захистом своїх громадян Москва обґрунтовує втручання в політику інших країн. Як Україна може протидіяти російській паспортизації?