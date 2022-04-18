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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Громадянство".
Президентські законопроєкти про множинне громадянство передбачають, що особи, які отримали українське громадянство, але проживають за кордоном, не зможуть голосувати на виборах в Україні, заявив Давид Арахамія.
Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи під вартою у грузинській в'язниці, схуд на 12 кілограмів, а стан його дедалі погіршується, розповіла в інтерв'ю DW депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка перебуває в стосунках з українсько-грузинським політиком.