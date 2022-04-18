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Громадянство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Громадянство".

Можливість перетину держкордону за внутрішнім паспортом подовжено

Можливість перетину держкордону за внутрішнім паспортом подовжено 18.04.2022

З огляду на нинішню воєнну ситуацію, громадянам України подовжено можливість перетину кордону за внутрішнім українським паспортом, повідомили в Держприкордонслужбі.
Російська паспортизація Донбасу і не тільки: як може відповісти Україна

Російська паспортизація Донбасу і не тільки: як може відповісти Україна 22.02.2022

Росія вже кілька років активно роздає свої паспорти мешканцям ОРДЛО. Саме захистом своїх громадян Москва обґрунтовує втручання в політику інших країн. Як Україна може протидіяти російській паспортизації?
Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - Європа у фокусі (відео)

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.
Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні

Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні 19.12.2021

Власник футбольного клубу "Челсі" росіянин Роман Абрамович став громадянином Португалії як нащадок сефардських євреїв. Маючи статки понад 14 мільярдів доларів, він тепер найбагатша людина в країні.

Рада спростила отримання громадянства для учасників бойових дій на Донбасі

Рада спростила отримання громадянства для учасників бойових дій на Донбасі 14.12.2021

За спрощення процедури отримання громадянства України іноземцям, які брали участь у бойових діях на Донбасі на боці українських військ, проголосували 285 депутатів.

Рейтинг: більшість за економічні паспорти, проти подвійного громадянства

"Рейтинг": більшість за економічні паспорти, проти подвійного громадянства 10.12.2021

За результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг", до ініціатив Зеленського запровадити економічний паспорт схвально ставляться 53 відсотки респондентів, а множинне громадянство - негативно 50 відсотків.
Множинне громадянство в Україні: дозволити не можна заборонити

Множинне громадянство в Україні: дозволити не можна заборонити 06.12.2021

Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту низку законопроєктів про множинне громадянство. DW з’ясовувала, які нововведення передбачають президентські ініціативи.
Українці з паспортом іншої країни, що живуть за кордоном, не голосуватимуть - Арахамія

Українці з паспортом іншої країни, що живуть за кордоном, не голосуватимуть - Арахамія 03.12.2021

Президентські законопроєкти про множинне громадянство передбачають, що особи, які отримали українське громадянство, але проживають за кордоном, не зможуть голосувати на виборах в Україні, заявив Давид Арахамія.

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне громадянство

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне громадянство 02.12.2021

У своїх законопроєктах Володимир Зеленський пропонує врегулювати питання подвійного громадянства.

Слово вперше: головне з виступу Володимира Зеленського в Раді

Слово "вперше": головне з виступу Володимира Зеленського в Раді 01.12.2021

У щорічному зверненні до парламенту Володимир Зеленський перелічив основні досягнення за час перебування на посаді та анонсував законопроєкти про економічний паспорт українця та множинне громадянство.

Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство

Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство 01.12.2021

Під час щорічного послання президента України до Верховної Ради Володимир Зеленський повідомив, що вносить законопроєкти про множинне громадянство і економічний паспорт українця.
Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку ліквідації експрезидента

Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку "ліквідації" експрезидента 24.10.2021

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав заяву адвоката Саакашвілі "маячнею і провокацією". На його переконання, прихильники Саакашвілі "хочуть посіяти паніку перед другим туром місцевих виборів".
Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених українців

Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених українців 18.10.2021

Президент України не виключає, що Віктора Медведчука могли би обміняти на ув'язнених українців у разі наявності в нього російського громадянства. Сам Медведчук наполягає, що має лише громадянство України.

Єлизавета Ясько про Саакашвілі у тюрмі та шанси на звільнення в Грузії (15.10.2021) 15.10.2021

Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи під вартою у грузинській в'язниці, схуд на 12 кілограмів, а стан його дедалі погіршується, розповіла в інтерв'ю DW депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка перебуває в стосунках з українсько-грузинським політиком.
У списку власників золотих паспортів Чорногорії є українці

У списку власників "золотих паспортів" Чорногорії є українці 13.10.2021

Влада у Подгориці оприлюднила імена власників "золотих паспортів", які отримали громадянство Чорногорії в обмін на придбання нерухомості.

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