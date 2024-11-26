Закон про подвійне громадянство в Німеччині скасують?

Блок ХДС/ХСС хоче скасувати десять законів чинного уряду ФРН після приходу до влади. У тому числі - реформу закону про громадянство. Наскільки це реалістично й кого може стосуватися?

Десять законів, ухвалених у Німеччині "світлофорною коаліцією", яка нещодавно розпалася, хочуть скасувати консерватори з блоку ХДС/ХСС у разі приходу до влади, повідомила газета Bild 18 листопада. У переліку норм, які їх не влаштовують, - реформа закону про громадянство.

Нові формулювання, схвалені Бундестагом у січні 2024 року, дають змогу іноземцям прискорено - вже від трьох років проживання у Німеччині - отримати німецький паспорт і, якщо є бажання, зберегти колишнє громадянство. Раніше в більшості випадків для натуралізації в Німеччині іноземці були зобов'язані чекати вісім років і відмовлятися від попереднього паспорта.

Блок ХДС/ХСС є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі, а після дострокових виборів у лютому 2025 року з великою ймовірністю може очолити новий коаліційний уряд. Наскільки великими є шанси на скасування закону про подвійне громадянство, як швидко це може статися і чи вплине на тих іноземців, хто вже подав клопотання про німецький паспорт, - розбиралася DW.

Фаворит на посаду канцлера ФРН - проти подвійного громадянства

Німецькі консерватори від самого початку протестували проти законопроєкту про громадянство. Експерт фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з внутрішньої політики Александер Тром (Alexander Throm) називав ініціативу влади "законом про знецінення громадянства (Німеччини. - Ред.)".

Кандидат у канцлери ФРН від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) теж неодноразово висловлювався проти ініціативи уряду. За його словами, подвійне громадянство має залишатися в Німеччині "не правилом, а винятком". Під час дебатів у Бундестазі Мерц закликав відкласти законопроєкт: "Давайте ще раз обговоримо, як ми можемо дійти до розумного закону про громадянство, щоб він не відчинив двері ще ширше для людей, яким насправді не має бути місця в нашій країні".

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Заступниця голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Андреа Ліндгольц (Andrea Lindholz) пояснила, чому консерваторам так не подобається новий закон: "Можливість подвійного громадянства для всіх - це помилка. Особливо зараз, коли наші ліберальні демократичні цінності зазнають дедалі більшого тиску в усьому світі, натуралізація має асоціюватися з чіткою відданістю нашій державі. Однак збереження колишнього громадянства перешкоджає цій прихильності нашим цінностям. І заохочує вплив іноземних держав на події в нашій країні".

Чи можуть консерватори скасувати спрощену натуралізацію?

Бундестаг має право змінювати будь-які закони. Але повне скасування законів минулих коаліцій - не дуже поширена практика в Німеччині, каже в розмові з DW професор кафедри права Університету Констанца Даніель Тім (Daniel Thym). "Частіше йдеться про внесення коректив", - пояснює він.

Тим паче бажання консерваторів скасувати ті чи інші закони "світлофорної коаліції" не означає можливість це зробити навіть у разі перемоги на виборах. Згідно з останніми опитуваннями, рейтинг ХДС/ХСС становить 33 відсотки. Консерватори - головні фаворити на майбутніх виборах у Німеччині. Але цього результату явно не вистачить, щоб самотужки сформувати більшість у Бундестазі - їм знадобиться партнер або партнери по коаліції.

Варіантів не дуже багато. Співпрацю з правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН), яка за опитуваннями може отримати 19 відсотків голосів, блок ХДС/ХСС відкидає. У серпні Фрідріх Мерц заявив, що співпраця з АдН "занапастила б ХДС". "Ми не повинні простягати руку тим, хто хоче політично усунути нас". У листопаді Мерц укотре наголосив, звертаючись до депутатів від правопопулістської партії в Бундестазі: "Ні до, ні після виборів, ні в будь-який інший час не буде співпраці моєї фракції з вашими людьми, байдуже, скільки мандатів ви матимете в наступному скликанні Бундестагу".

Залишаються тільки варіанти створення коаліції з однією або кількома партіями, що входили до "світлофорної коаліції", що розпалася, - соціал-демократами, Зеленими або лібералами, - яка й ухвалювала закон про подвійне громадянство. "Єдиний реальний шанс (для нової коаліції після виборів. - Ред.) наразі - це СДПН без Олафа Шольца", - заявив у листопадовому інтерв'ю Bild am Sonntag голова ХСС Маркус Зедер (Markus Söder).

Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Соціал-демократи не хочуть скасовувати свою реформу. "Для СДПН абсолютно ясно одне: жодних відступів щодо реформи громадянства. Ми боролися за це десятиліттями, для нас це само собою зрозуміле", - підкреслює член комітету Бундестагу з питань внутрішньої політики від соціал-демократів Гакан Демір (Hakan Demir) у відповідь на запитання користувача платформи для спілкування виборців і парламентаріїв "Abgeordnetenwatch".

Найімовірніше, їм і консерваторам доведеться шукати компроміс. Який він матиме вигляд, прогнозувати складно. "Це залежить від того, наскільки важливе це питання для ХДС порівняно з іншими вимогами. Коаліційні переговори - це завжди питання загального пакета домовленостей", - пояснює професор Даніель Тім.

Водночас він зазначив, що найчастіше консерватори звертають увагу на два аспекти реформи: прискорене отримання громадянства за три роки і можливість двох паспортів для всіх іноземців. Рідше звучить критика скорочення терміну проживання в Німеччині до отримання права на німецьке громадянство - з восьми до п'яти років. Тобто у цієї норми більше шансів вистояти в разі компромісу. Однак, наголошує експерт, це лише одна з можливих інтерпретацій.

Хто не встиг отримати два паспорти - той запізнився?

Якщо якісь положення закону все ж таки буде змінено або скасовано, це, ймовірно, стосуватиметься всіх, хто перебуває в процесі отримання німецького громадянства. На це вказує пояснення МВС Німеччини, яке стосувалося спрощеної натуралізації: "Клопотання про громадянство, які в день набрання чинності реформи вже перебували на розгляді, мають опрацьовуватися відповідно до вже чинного нового закону. Це правило включає в себе також ті випадки, коли орган з натуралізації видав підтвердження про надання громадянства ще до набуття чинності новим законом, оскільки видача такого підтвердження ще не означає завершення самої процедури натуралізації".

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Простіше кажучи: не так важливо, які були закони на момент подання заявки на набуття громадянства ФРН або під час її опрацювання, головне, які правила діятимуть на момент фактичної видачі громадянства.

Таймінг потенційних змін можна припустити тільки приблизно. Після дострокових виборів, запланованих на 23 лютого 2025-го, переможці мають сформувати коаліцію. Найшвидше у XXI столітті правлячу коаліцію у ФРН було сформовано 2002 року - за 30 днів, а найдовше, 171 день, довелося чекати після виборів 2017 року.

Таким чином, новий уряд у Німеччині може з'явитися навесні або влітку. Як правило, ще до пів року часу потрібно для того, щоб законопроєкт з нуля пройшов усі етапи і був затверджений Бундестагом і Бундесратом, каже Гакан Демір. Тим самим, за дуже приблизними оцінками, потенційні зміни набули б чинності не раніше кінця 2025 року або першого півріччя 2026-го - тобто, найраніше через півтора-два роки після того, як у Німеччині з'явилася можливість отримання подвійного громадянства для всіх. У такому разі більшість тих, хто подав документи, розраховуючи на збереження колишнього громадянства, можуть не отримати бажаного, адже через великий наплив охочих заявки опрацьовують від півтора року і довше.

Утім, поки що до скасування спрощеної натуралізації та подвійного громадянства в Німеччинізалишається ще багато різних "якщо".