Громадянство ЄС не продається: що зміниться з 2020 року (відео)

Паспорти ЄС і "золоті візи" більше не продаватимуть? (04.02.2019)

Система "золотих віз" і паспортів в обмін на інвестиції дає можливість потрапити в ЄС і корупціонерам, і мафіозі, які прагнуть сховатися від правосуддя та відмити гроші. Єврокомісія має намір змінити це. Коли не буде паспортів за гроші?