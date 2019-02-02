Громадянство ЄС не продається: що зміниться з 2020 року (відео)

Система "золотих віз" і паспортів в обмін на інвестиції дає можливість потрапити в ЄС і корупціонерам, і мафіозі, які прагнуть сховатися від правосуддя та відмити гроші. Єврокомісія має намір змінити це.
"Золотий" паспорт. "Золота віза". Звучить красиво, проте у майбутньому їхній блиск потьмяніє - принаймні в країнах Євросоюзу. Продаж громадянства ЄС відстежує, зокрема британська Guardian, за даними якої паспорт Кіпру, скажімо, мають Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Григоришин, Олег Дерипаска та принаймні ще десятки українців та росіян.
У низці країн ЄС торгівля громадянством і видом на проживання стала прибутковим бізнесом. У Брюсселі попереджають, що таким чином до Євросоюзу можуть проникнути зарубіжні корупціонери. (28.01.2019)
У Болгарії арештували чиновників, які сприяли отриманню болгарського громадянства за гроші. Утім, в ЄС торгівля паспортами - доволі вигідний бізнес. (08.11.2018)
Серед тих, хто придбав європейський паспорт, який за гроші пропонує Кіпр, щонайменше 20 українських та понад 100 російських багатіїв. (22.09.2017)
Німеччина є найпривабливішою ціллю для мігрантів серед усіх країн ЄС. Протягом 2013 року до ФРН переїхали 1,23 мільйона людей і ця тенденція триває. Більшість новоприбулих походять з країн Європи. (21.01.2015)