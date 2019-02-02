 Громадянство ЄС не продається: що зміниться з 2020 року (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 04.02.2019

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Громадянство ЄС не продається: що зміниться з 2020 року (відео)

Система "золотих віз" і паспортів в обмін на інвестиції дає можливість потрапити в ЄС і корупціонерам, і мафіозі, які прагнуть сховатися від правосуддя та відмити гроші. Єврокомісія має намір змінити це.

Болгарія вже оголосила, що планує скасувати програму надання громадянства інвесторам

Болгарія вже оголосила, що планує скасувати програму надання громадянства за інвестиції

"Золотий" паспорт. "Золота віза". Звучить красиво, проте у майбутньому їхній блиск потьмяніє - принаймні в країнах Євросоюзу. Продаж громадянства ЄС відстежує, зокрема британська Guardian, за даними якої паспорт Кіпру, скажімо, мають Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Григоришин, Олег Дерипаска та принаймні ще десятки українців та росіян. 

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"Золоті" візи й паспорти: як країни ЄС торгують своїм громадянством

У низці країн ЄС торгівля громадянством і видом на проживання стала прибутковим бізнесом. У Брюсселі попереджають, що таким чином до Євросоюзу можуть проникнути зарубіжні корупціонери. (28.01.2019)  

Прибутковий корупційний бізнес на торгівлі паспортами ЄС

У Болгарії арештували чиновників, які сприяли отриманню болгарського громадянства за гроші. Утім, в ЄС торгівля паспортами - доволі вигідний бізнес. (08.11.2018)  

ЗМІ: Українські багатії - другі за купівлею паспортів ЄС

Серед тих, хто придбав європейський паспорт, який за гроші пропонує Кіпр, щонайменше 20 українських та понад 100 російських багатіїв. (22.09.2017)  

Населення ФРН приростає мігрантами - дві третини з Європи

Німеччина є найпривабливішою ціллю для мігрантів серед усіх країн ЄС. Протягом 2013 року до ФРН переїхали 1,23 мільйона людей і ця тенденція триває. Більшість новоприбулих походять з країн Європи. (21.01.2015)  

У ЄС з'являться нові правила надання громадянства

У Єврокомісії планують підготувати нові норми щодо надання громадянства країнами-членами ЄС на тлі великої кількості паспортів і дозволів на проживання, виданих виключно на підставі інвестованих грошей. (07.08.2018)  

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Система "золотих віз" і паспортів в обмін на інвестиції дає можливість потрапити в ЄС і корупціонерам, і мафіозі, які прагнуть сховатися від правосуддя та відмити гроші. Єврокомісія має намір змінити це. Коли не буде паспортів за гроші?

Malta Reisepass von Blogger Manuel Delia

"Золоті" візи й паспорти: як країни ЄС торгують своїм громадянством 28.01.2019

У низці країн ЄС торгівля громадянством і видом на проживання стала прибутковим бізнесом. У Брюсселі попереджають, що таким чином до Євросоюзу можуть проникнути зарубіжні корупціонери.