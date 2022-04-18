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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "громадянство України".
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Президентські законопроєкти про множинне громадянство передбачають, що особи, які отримали українське громадянство, але проживають за кордоном, не зможуть голосувати на виборах в Україні, заявив Давид Арахамія.
Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи під вартою у грузинській в'язниці, схуд на 12 кілограмів, а стан його дедалі погіршується, розповіла в інтерв'ю DW депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка перебуває в стосунках з українсько-грузинським політиком.
В Україні мешкає приблизно 5000 афганців. Приблизно 2000 з них перебувають тут нелегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна збирається приймати нових біженців з Афганістану, якщо не може надати їм гідного притулку.
З 16 липня в Україні можна зареєструватися на іспит на рівень знання української мови. Сам іспит розпочнеться 19 липня. Він обов'язковий для всіх, хто хоче працювати на державній службі або отримати громадянство.