Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Громадянство України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "громадянство України".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Можливість перетину держкордону за внутрішнім паспортом подовжено

Можливість перетину держкордону за внутрішнім паспортом подовжено 18.04.2022

З огляду на нинішню воєнну ситуацію, громадянам України подовжено можливість перетину кордону за внутрішнім українським паспортом, повідомили в Держприкордонслужбі.
Рада спростила отримання громадянства для учасників бойових дій на Донбасі

Рада спростила отримання громадянства для учасників бойових дій на Донбасі 14.12.2021

За спрощення процедури отримання громадянства України іноземцям, які брали участь у бойових діях на Донбасі на боці українських військ, проголосували 285 депутатів.

Українці з паспортом іншої країни, що живуть за кордоном, не голосуватимуть - Арахамія

Українці з паспортом іншої країни, що живуть за кордоном, не голосуватимуть - Арахамія 03.12.2021

Президентські законопроєкти про множинне громадянство передбачають, що особи, які отримали українське громадянство, але проживають за кордоном, не зможуть голосувати на виборах в Україні, заявив Давид Арахамія.

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне громадянство

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне громадянство 02.12.2021

У своїх законопроєктах Володимир Зеленський пропонує врегулювати питання подвійного громадянства.

Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку ліквідації експрезидента

Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку "ліквідації" експрезидента 24.10.2021

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав заяву адвоката Саакашвілі "маячнею і провокацією". На його переконання, прихильники Саакашвілі "хочуть посіяти паніку перед другим туром місцевих виборів".
Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених українців

Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених українців 18.10.2021

Президент України не виключає, що Віктора Медведчука могли би обміняти на ув'язнених українців у разі наявності в нього російського громадянства. Сам Медведчук наполягає, що має лише громадянство України.

Єлизавета Ясько про Саакашвілі у тюрмі та шанси на звільнення в Грузії (15.10.2021) 15.10.2021

Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи під вартою у грузинській в'язниці, схуд на 12 кілограмів, а стан його дедалі погіршується, розповіла в інтерв'ю DW депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка перебуває в стосунках з українсько-грузинським політиком.
Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном

Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном 22.09.2021

Президент України хоче запровадити подвійне громадянство для для українців, що живуть за кордоном. Про це він заявив під час зустрічі з українською діаспорою у Нью-Йорку.
Умови для біженців в Україні дуже погані - голова афганської громади в Києві

Умови для біженців в Україні дуже погані - голова афганської громади в Києві 03.09.2021

В Україні мешкає приблизно 5000 афганців, дві тисячі з них перебувають в країні нелегально або напівлегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна прийматиме нових біженців з Афганістану.

Чи може Україна дати біженцям з Афганістану гідний притулок (відео)

Чи може Україна дати біженцям з Афганістану гідний притулок (відео) 01.09.2021

В Україні мешкає приблизно 5000 афганців. Близько 2000 з них - нелегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна збирається приймати нових біженців з Афганістану. Історії тих, хто роками живе без документів.

Втікачі з Афганістану в Україні: чи може Київ дати біженцям гідний притулок (31.08.2021) 31.08.2021

В Україні мешкає приблизно 5000 афганців. Приблизно 2000 з них перебувають тут нелегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна збирається приймати нових біженців з Афганістану, якщо не може надати їм гідного притулку.

В Україні змінили іспит на знання української для держслужбовців

В Україні змінили іспит на знання української для держслужбовців 06.08.2021

У Нацкомісії зі стандартів держмови змінили структуру і тривалість екзамену на знання української для держслужбовців. Це зробили, щоб більшу частину іспиту можна було перевірити за допомогою комп'ютера.
В Україні стартувала реєстрація на іспит з української для майбутніх чиновників

В Україні стартувала реєстрація на іспит з української для майбутніх чиновників 16.07.2021

З 16 липня в Україні можна зареєструватися на іспит на рівень знання української мови. Сам іспит розпочнеться 19 липня. Він обов'язковий для всіх, хто хоче працювати на державній службі або отримати громадянство.
Вперше у світі: Україна прирівняла цифрові паспорти до паперових

"Вперше у світі": Україна прирівняла цифрові паспорти до паперових 30.03.2021

Українці більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають, пообіцяли в уряді. Утім, для перетину державного кордону потрібно буде використовувати традиційні паперові паспорти.

В Україні хочуть узаконити подвійне громадянство, але не для всіх

В Україні хочуть узаконити подвійне громадянство, але не для всіх 05.03.2021

Незабаром в Україні можуть узаконити подвійне громадянство для більшості та заборонити його для держслужбовців та місцевих чиновників. Політики та експерти радять не поспішати. В опозиції закликають до ширшої дискусії.
З липня 100 тисяч людей в Україні повинні будуть підтвердити знання української мови

З липня 100 тисяч людей в Україні повинні будуть підтвердити знання української мови 24.02.2021

З 16 липня понад 100 тисяч людей повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, прогнозує глава Нацкомісії зі стандартів держмови Орися Демська.

Інші статті