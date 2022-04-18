Громадянство України

Втікачі з Афганістану в Україні: чи може Київ дати біженцям гідний притулок (31.08.2021)

В Україні мешкає приблизно 5000 афганців. Приблизно 2000 з них перебувають тут нелегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна збирається приймати нових біженців з Афганістану, якщо не може надати їм гідного притулку.