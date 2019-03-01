Гриценко пропонуватиме Садового в прем'єри в разі перемоги на виборах

Кандидат в президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко планує в разі своєї перемоги на виборах президента запропонувати мера Львова, лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового на пост прем'єр-міністра України. Про це Гриценко написав на своїй Facebook-сторінці у суботу, 23 березня.

"Мене часто запитували, кого на посаді президента України я хотів би бачити прем'єр-міністром. Це Андрій Іванович Садовий. Я впевнений, ця людина зробить гідну справу. Тепер уже в загальнодержавному масштабі. Він знає економіку, соціальну сферу, знає, що болить у людей", - зазначив Гриценко.

Завдяки такому сценарію вдасться уникнути конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю влади, переконаний Гриценко. "Ми отримаємо більшість у парламенті. Буде сформовано уряд і це буде відповідальна політика. Ми зробимо цю важку справу!", - зазначив кандидат в президенти.

Нагадаємо, 1 березня Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру на виборах президента на користь кандидата Анатолія Гриценка. 5 березня ЦВК України скасувала своє рішення про реєстрацію Садового кандидатом на пост президента, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Згодом про рішення вийти з перегонів на користь Гриценка повідомив також і колишній керівник проекту "Слідство.Інфо" Дмитро Гнап. Пізніше про рішення залишити передвиборну боротьбу задля перемоги Гриценка заявив ще один кандидат у президенти - народний депутат України Дмитро Добродомов.

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