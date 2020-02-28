Греція намагається не впустити тисячі мігрантів з Туреччини

Після того як Туреччина відкрила свій кордон з ЄС для біженців, Греція намагається завадити їхньому потраплянню на свою територію. Загалом грецька сторона запобігла чотирьом тисячам нелегальних перетинів кордону, повідомив у суботу, 29 лютого, після кризового засідання уряду країни його речник Стеліос Пецас в ефірі державного телеканалу ERT.

У буферній зоні між двома кордонами в пункті пропуску Кастаніс опинилися близько 500 людей, повідомляє агенція новин Reuters з посиланням на свідків. За даними грецького уряду, з турецького боку біля пункту пропуску зібралися ще три тисячі мігрантів. Грецькі правоохоронці затримали 66 осіб, які прорвалися на територію країни. Вони змушені були застосувати сльозогінний газ проти мігрантів, які жбурляли в них каміння.

Через ситуацію, що склалася, очільник грецького МЗС Нікос Дендіас попросив скликати спеціальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Зустріч запланована на 5 березня у Загребі.

Туреччина відкрила свій кордон з ЄС для мігрантів

Ердоган відкрив кордон

Раніше цього дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для біженців. Це сталося за два дні після загострення ситуації в сирійському Ідлібі, де внаслідок авіаудару сирійських військ загинули 33 турецьких військових і ще 36 отримали поранення. Ескалація бойових дій у Ідлібі через наступ сирійської армії спричинила потужну хвилю біженців: за даними ООН, покинути свої домівки змушені були 950 тисяч людей. Туреччина вже прийняла понад три мільйони сирійських біженців та заявляла, що її можливості вичерпані.

За даними Ердогана, на ранок 29 лютого турецький кордон з країнами ЄС перетнули вже 18 тисяч біженців, а до кінця дня їхня кількість може сягнути 30 тисяч. Утім, жодними доказами свої слова він не підкріпив. Увечері 29 лютого міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що кордон з ЄС у провінції Едірне перетнули 36 776 мігрантів. У провінції розташовані пункти пропуску на кордонах з Грецією та Болгарією. Утім, ані Афіни, ані Софія поки не підтвердили такої кількості мігрантів.

Раніше турецький президент закидав європейським країнам недостатність фінансування для утримання сирійських біженців. За угодою, укладеною у 2016 році, Анкара зобов'язалася стримувати потік мігрантів до ЄС в обмін, зокрема, на фінансову допомогу.

Натовп мігрантів та турецько-грецькому кордоні

Тим часом Афіни звинуватили Ердогана у використанні мільйонів мігрантів для того, щоб змусити ЄС виділити Туреччині більше грошей, на які він зможе продовжувати військову операцію в Сирії. Греція не має жодного стосунку до війни в Сирії і не платитиме за неї, заявив напередодні прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

На болгарському кордоні біженців немає

Ситуація на турецько-болгарському кордоні поки що спокійна. "На нашому кордоні міграція нульова", - заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов. Начальник прикордонної поліції Светлан Кітчіков підтвердив, що на найбільшому болгарсько-турецькому прикордонному переході Капітан-Андреєво ситуація за останню добу не змінилася.

У 2015 році потік біженців з території Туреччини до ЄС так званим "балканським маршрутом" значно зріс, що призвело до міграційної кризи в Євросоюзі. Анкара та Брюссель у березні 2016 року домовилися про відповідну угоду, за якою Анкара в обмін на фінансову допомогу зобов'язувалася стримувати потік мігрантів та боротися з нелегальними перевізниками людей.