Грета Тунберг - шведська екоактивістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Грета Тунберг".

Грета Тунберг - шведська екологічна активістка, яка закликає до негайних дій заради порятунку клімату. У 2018 році - на той момент Греті Тунберг було 15 років - вона стала ініціатором акцій молоді під девізом "П'ятниці заради майбутнього" ("Fridays For Future"). Упродовж багатьох місяців дівчина кожної п'ятниці замість уроків у школі виходила на пікет із захисту клімату. Її приклад наслідували десятки тисяч школярів, у тому числі й в Німеччині. На 24-й Всесвітній конференції ООН з питань захисту клімату (COP24), проведеній у польському Катовіце в грудні 2018 року, Тунберг виступила з критикою політичних рішень у цій сфері. У січні 2019 школярка відвідала 49-й Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Ще 2018 року вона потрапила до 25 найвпливовіших підлітків світу, а в березні 2019 група шведських і норвезьких політиків висунула Тунберг на Нобелівську премію миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.