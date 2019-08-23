Грета Тунберг влаштувала кліматичний протест під Білим домом

Сотні молодих людей зібралися у п'ятницю, 13 вересня, поблизу Білого дому у центрі Вашингтона на кліматичну демонстрацію. Її очолила відома європейська екоактивістка Грета Тунберг, яка нині перебуває у США. Протестувальники тримали плакати з надписами "Люди чи прибуток?" і "Потепління!", та скандували "Це криза, дійте так!" та "Недостатньо поводитися так, як завжди". "Це неймовірно", - сказала у гучномовець під час мітингу Тунберг, яка спеціально припливла на яхті до США для участі в кліматичному саміті ООН, цитує агенція Reuters.

Демонстрація біля Білого дому стала першою великою акцією Тунберг у Вашингтоні, яка проводиться перед кліматичним самітом ООН. На ньому планується обговорити питання скорочення викидів вуглецю для запобігання глобальному потеплінню. Шведська активістка закликала мітингарів взяти участь у запланованому на 20 вересня глобальному кліматичному протесті.

Учасники протесту біля Білого дома

Американський президент Дональд Трамп відомий тим, що відкидає глобальне потепління та його негативний вплив на планету. У 2017 році він оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Грета Тунберг заявила, що їй навряд чи вдасться переконати американського президента у реальності глобального потепління. Втім, вона сподівається, що він послухає доповіді "справжніх вчених" в цій галузі.

Шведська школярка Грета Тунберг є ініціаторкою акцій молоді під девізом "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future). З 2018 року протягом багатьох місяців вона щоп'ятниці виходить на пікети з метою привернути увагу до теми захисту клімату. До її акцій приєдналися тисячі школярів по всьому світу. Те, що починалося з одиничного пікету, переросло в глобальний протестний рух. Тільки в Німеччині існує понад 230 груп "П'ятниці заради майбутнього".

16-річна активістка отримала найвищу нагороду міжнародної правозахисної організації Amnesty International - звання "Посол совісті". У березні група шведських та норвезьких політиків висунула школярку на Нобелівську премію миру.

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