 ГПУ підтвердила видачу Туреччині журналіста Юсуфа Інана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

ГПУ підтвердила видачу Туреччині журналіста Юсуфа Інана

Юсуфа Інана передали Туреччині на підставі запиту Анкари. Журналіста нібито звинувачують у зв'язках з рухом Гюлена.

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DW.COM

Запроваджений після невдалої спроби путчу у липні 2016 року в Туреччині надзвичайний стан подовжували сім разів. Цього разу президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв не повторювати такої практики. (18.07.2018)

Перед запланованим скасуванням чинності режиму надзвичайного стану уряд Туреччини оголосив про звільнення ще 18 тисяч державних службовців. Близько половини звільнених - поліцейські. (08.07.2018)

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) підтверджують факт видачі за запитом турецької сторони громадянина Туреччини Юсуфа Інана. "Щодо нього Генпрокуратура України ухвалила постанову про видачу на підставі запиту турецької сторони", - повідомили інформагенції "Інтерфакс-Україна" в Генпрокуратурі в середу, 18 липня.

Раніше український журналіст Осман Пашаєв написав на сторінці у Facebook про те, що нібито спецслужби Туреччини вивезли журналіста Інана з України. "Спецслужби Туреччини минулого четверга з України вивезли журналіста Юсуфа Інана. Його обвинувачують у членстві в терористичній організації Фетуллаха Гюлена", - написав Пашаєв.

За даними ООН, з липня 2016 року, коли в Туреччині сталася спроба військового перевороту, звільнили близько 160 тисяч державних службовців різних рангів. З них понад 50 тисяч звинуватили - переважно в держзраді та спробі насильницького повалення державного ладу - та ув'язнили. Часто цим людям закидали зв'язки із рухом Фетхуллаха Гюлена, на якого Анкара покаладає відповідальність за спробу повалити режим Ердогана. Такі дії турецької влади викликали різку критику з боку міжнародної спільноти.

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