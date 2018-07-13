ГПУ підтвердила видачу Туреччині журналіста Юсуфа Інана

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) підтверджують факт видачі за запитом турецької сторони громадянина Туреччини Юсуфа Інана. "Щодо нього Генпрокуратура України ухвалила постанову про видачу на підставі запиту турецької сторони", - повідомили інформагенції "Інтерфакс-Україна" в Генпрокуратурі в середу, 18 липня.

Раніше український журналіст Осман Пашаєв написав на сторінці у Facebook про те, що нібито спецслужби Туреччини вивезли журналіста Інана з України. "Спецслужби Туреччини минулого четверга з України вивезли журналіста Юсуфа Інана. Його обвинувачують у членстві в терористичній організації Фетуллаха Гюлена", - написав Пашаєв.

За даними ООН, з липня 2016 року, коли в Туреччині сталася спроба військового перевороту, звільнили близько 160 тисяч державних службовців різних рангів. З них понад 50 тисяч звинуватили - переважно в держзраді та спробі насильницького повалення державного ладу - та ув'язнили. Часто цим людям закидали зв'язки із рухом Фетхуллаха Гюлена, на якого Анкара покаладає відповідальність за спробу повалити режим Ердогана. Такі дії турецької влади викликали різку критику з боку міжнародної спільноти.