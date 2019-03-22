 ГПУ проти ГПУ: підозри особам з оточення Порошенка насправді не підозри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

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Новини

ГПУ проти ГПУ: підозри особам з оточення Порошенка насправді не підозри

Прес-секретарка генпрокурора спростовує повідомлення про те, що в рамках справи Курченка оголошені підозри особам з оточення президента України Петра Порошенка. Раніше про це заявив прокурор ГПУ Кулик.

Ukraine Generalstaatsanwaltschaft übergibt Janukovich-Anklage an Gericht (DW/A. Savitzkу)

Повідомленням про підозру у вчиненні злочинів колишньому голові Адміністрації президента України (АП) Борису Ложкіну, заступнику голови АП Олексію Філатову і екс-голові Національного банку України Валерії Гонтаревій в причетності до злочинів бізнесмена Сергія Курченка займеться Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це в четвер, 28 березня, повідомила прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган.

DW.COM

Дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка надав Печерський районний суд Києва, повідомили в Генпрокуратурі. (07.03.2018)

Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу одного з найвідоміших підприємців часів Януковича Сергія Курченка та скасував дозвіл на його арешт. DW з'ясувала, на якому етапі перебуває розслідування справи. (30.12.2016)

"Генеральна прокуратура України інформує, що так зване повідомлення про підозру В.Гонтаревій, Б.Ложкіну, К.Стеценку, О.Філатову було здійснено з порушенням процесуального законодавства, яке вимагає: наявності достатніх доказів; доручення старшого групи прокурорів; особистого вручення. Жодна з цих вимог не була дотримана прокурором К.Куликом. Отже, зазначені особи не вважаються підозрюваними в розумінні статті 42 Кримінального процесуального кодексу України", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, оцінку діям Костянтина Кулика дасть ДБР.

Цій заяві Сарган передувало повідомлення генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що ГПУ завершила розслідування стосовно українського бізнесмена Сергія Курченка, якого підозрюють у вчиненні низки злочинів у складі угруповання втеклого екс-президента України Віктора Януковича. За словами Луценка, про підозру повідомлено 98 особам, зокрема 12 чиновникам міністерств і відомств.

Про те, що серед цих осіб є Гонтарева, Ложкін та Філатов, після заяви Луценка написало американське видання Forum Daily, інформацію якого підтвердив агенції УНІАН заступник голови департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик, який повідомляв їм про підозру.

Аудіо й відео до теми

Генпрокурор Луценко та його скандали (07.11.2018)  

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