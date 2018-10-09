 ГПУ просить Францію про екстрадицію затриманого українця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ГПУ просить Францію про екстрадицію затриманого українця

Генпрокуратура України відправила запит на екстрадицію затриманого у Франції Дмитра Малиновського, який використав підроблені документи про свою смерть.

Генпрокуратура України

Прокуратура підготувала матеріали для екстрадиції громадянина України Дмитра Малиновського, затриманого у Франції за шахрайство. Про це ввечері у вівторок, 16 жовтня, повідомила прес-секретарка генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган у мережі Facebook, зазначивши, що "воскреслий" Малиновський "використав завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни".

За результатами досудового слідства вказаній особі заочно повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), додала Сарган.

Тим часом у прес-службі прокуратури міста Києва повідомили, що Генеральною прокуратурою України вже "скеровано запит до компетентних органів Французької Республіки щодо видачі 36-річного громадянина України, затриманого на території цієї країни, з метою притягнення його до кримінальної відповідальності".

DW.COM

Розслідування німецької Süddeutsche Zeitung доводить, що лише через корупцію на митниці Україна щороку втрачає близько п'яти мільярдів доларів США. Ця сума перевищує допомогу від МВФ, ЄС та Світового банку. (06.08.2018)

Затриманий він розкішне життя у Франції і через люксембурзьку компанію придбав замок за три мільйони євро. Йому вдалося уникнути суду в Україні, сфабрикувавши свідоцтво про смерть. (16.10.2018)

Як зазначили в столичній прокуратурі, слідством встановлено, що Малиновський у березні-квітні 2015 року під виглядом укладення контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ "Одеський припортовий завод" заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 мільйонів євро, які були переказані у якості передоплати за товар. Згодом він ці кошти переказав на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах. 1 серпня 2018 року слідчим підрозділом прокуратури міста Києва Малиновського було оголошено у міжнародний розшук.

У прокуратурі також запевняють, що затриманий не був публічною особою й це кримінальне провадження не має політичного контексту.

Раніше повідомлялося, що поліція Франції за сприяння Європолу затримала українця, який в Україні обіймав високу посаду і, як стверджувалося, підозрювався в корупції, але уникнув покарання, сфальсифікувавши свідоцтво про власну смерть. Французька жандармерія почала розслідування підозрілих операцій з придбання люксембурзькою компанією, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин України, замку за три мільйони євро.

 

Також за темою

Ukraine Journalist Pawel Scheremt bei Explosion getötet

У справі про вбивство Шеремета проведено понад 20 експертиз - ГПУ 20.07.2018

Генпрокуратура України повідомила про чотири основні версії мотивів вбивства журналіста Павла Шеремета. Вже проведено понад 20 експертиз в рамках досудового розслідування.

Ukraine Generalstaatsanwaltschaft übergibt Janukovich-Anklage an Gericht

ГПУ: Україна просить Румунію екстрадувати екс-директора "Укрспирту" Лабутіна 25.01.2018

ГПУ просить Румунію про екстрадицію затриманого там екс-очільника "Укрспирту" Михайла Лабутіна. Українські правоохоронці підозрюють його у замаху на вбивство та розтраті коштів.

Krim Simferopol Parlamentsgebäude

ГПУ інкримінує держзраду 73 українським військовим у Криму 04.10.2017

Генеральна прокуратура України розгледіла державну зраду в діях 73 українських військових, які після анексії Росією Криму не вийшли на материкову територію.

Реклама

Докладно

Єврокомісар Йоганнес Ган зі студентами Європейської школи Східного партнерства в Тбілісі

ЄС хоче боротися з "відтоком мізків" з України

Глави МЗС "Східного партнерства" ЄС, зокрема України, обговорили роумінг, транспорт і "відтік мізків". 

Made in Germany MIG 16.10.2018 (DW)

Повітряні змії - нове слово у вітровій енергетиці? (відео)

Повітряні змії мають "збирати" вітер на висоті, куди не сягають звичайні вітряки. Технічно втілити це нелегко. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  