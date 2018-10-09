ГПУ просить Францію про екстрадицію затриманого українця

Прокуратура підготувала матеріали для екстрадиції громадянина України Дмитра Малиновського, затриманого у Франції за шахрайство. Про це ввечері у вівторок, 16 жовтня, повідомила прес-секретарка генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган у мережі Facebook, зазначивши, що "воскреслий" Малиновський "використав завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни".

За результатами досудового слідства вказаній особі заочно повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), додала Сарган.

Тим часом у прес-службі прокуратури міста Києва повідомили, що Генеральною прокуратурою України вже "скеровано запит до компетентних органів Французької Республіки щодо видачі 36-річного громадянина України, затриманого на території цієї країни, з метою притягнення його до кримінальної відповідальності".

Як зазначили в столичній прокуратурі, слідством встановлено, що Малиновський у березні-квітні 2015 року під виглядом укладення контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ "Одеський припортовий завод" заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 мільйонів євро, які були переказані у якості передоплати за товар. Згодом він ці кошти переказав на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах. 1 серпня 2018 року слідчим підрозділом прокуратури міста Києва Малиновського було оголошено у міжнародний розшук.

У прокуратурі також запевняють, що затриманий не був публічною особою й це кримінальне провадження не має політичного контексту.

Раніше повідомлялося, що поліція Франції за сприяння Європолу затримала українця, який в Україні обіймав високу посаду і, як стверджувалося, підозрювався в корупції, але уникнув покарання, сфальсифікувавши свідоцтво про власну смерть. Французька жандармерія почала розслідування підозрілих операцій з придбання люксембурзькою компанією, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин України, замку за три мільйони євро.